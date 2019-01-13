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01:50 (мск), источник: Р-Спорт

Валерий Климов вошел в тренерский штаб тульского «Арсенала»

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Бывший футболист «Томи» и московского «Торпедо», а также бывший тренер калининградской «Балтики» Валерий Климов вошел в тренерский штаб «Арсенала» под руководством Игоря Черевченко, сообщается на официальном сайте тульского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщается, новые члены тренерского штаба были представлены игрокам команды в субботу на первой тренировке «оружейников» на сборе в турецком Белеке.

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Также штаб Черевченко пополнили тренер по физподготовке Михаил Соловей, который ранее работал в махачкалинском «Анжи», а также тренер вратарей Сергей Кращенко, пришедший в «Арсенал» из норвежского «Тромсе».

Климов играл за тульскую команду в 1996—1999 и 2003−2004 годах. Став тренером, работал в штабе «Томи», а с 2017 года — в «Балтике». Сначала специалист работал в калининградской команде под руководством Валерия Непомнящего, а после его отставки был исполняющим обязанности главного тренера до назначения Игоря Ледяхова.

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