Валерий Климов вошел в тренерский штаб тульского «Арсенала»

Как сообщается, новые члены тренерского штаба были представлены игрокам команды в субботу на первой тренировке «оружейников» на сборе в турецком Белеке.

Также штаб Черевченко пополнили тренер по физподготовке Михаил Соловей, который ранее работал в махачкалинском «Анжи», а также тренер вратарей Сергей Кращенко, пришедший в «Арсенал» из норвежского «Тромсе».

Климов играл за тульскую команду в 1996—1999 и 2003−2004 годах. Став тренером, работал в штабе «Томи», а с 2017 года — в «Балтике». Сначала специалист работал в калининградской команде под руководством Валерия Непомнящего, а после его отставки был исполняющим обязанности главного тренера до назначения Игоря Ледяхова.