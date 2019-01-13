СМИ: Ивелин Попов близок к подписанию контракта с «Ростовом»

По информации источника, ростовский клуб значительно улучшил предложение болгарскому футболисту, и тот близок к тому, чтобы принять его.
Ранее сообщалось, что Попов отклонил предложения московского «Динамо» и «Ростова» с зарплатой около € 800 тыс. в год. В услугах болгарина был также заинтересован «Рубин», однако казанцы не смогли потянуть финансовые запросы игрока и из гонки за полузащитника выбыли.
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий интересовался, готов ли Попов перейти в голландский клуб, однако конкретики по этому варианту так и не появилось. У Ивелина есть предложение турецкого клуба, интерес к нему также проявляет команда из ОАЭ. А накануне хавбек получил предметное предложение «Лудогорца». При этом болгарский клуб готов платить игроку зарплату, которую ему предлагают в России.