СМИ: Ивелин Попов близок к подписанию контракта с «Ростовом»

Источник: РИА "Новости"

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По информации источника, ростовский клуб значительно улучшил предложение болгарскому футболисту, и тот близок к тому, чтобы принять его.

Ранее сообщалось, что Попов отклонил предложения московского «Динамо» и «Ростова» с зарплатой около € 800 тыс. в год. В услугах болгарина был также заинтересован «Рубин», однако казанцы не смогли потянуть финансовые запросы игрока и из гонки за полузащитника выбыли.