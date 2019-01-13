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08:19 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: Ивелин Попов близок к подписанию контракта с «Ростовом»

Экс-полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов, вероятно, продолжит карьеру в «Ростове», сообщает Gong.bg.

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Источник: РИА "Новости"
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По информации источника, ростовский клуб значительно улучшил предложение болгарскому футболисту, и тот близок к тому, чтобы принять его.

Ранее сообщалось, что Попов отклонил предложения московского «Динамо» и «Ростова» с зарплатой около € 800 тыс. в год. В услугах болгарина был также заинтересован «Рубин», однако казанцы не смогли потянуть финансовые запросы игрока и из гонки за полузащитника выбыли.

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий интересовался, готов ли Попов перейти в голландский клуб, однако конкретики по этому варианту так и не появилось. У Ивелина есть предложение турецкого клуба, интерес к нему также проявляет команда из ОАЭ. А накануне хавбек получил предметное предложение «Лудогорца». При этом болгарский клуб готов платить игроку зарплату, которую ему предлагают в России.

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