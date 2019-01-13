Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Атлетико
Леванте
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Ренн
Футбол. Зарубежный
17:15
Эвертон
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетик
Севилья
Футбол. Зарубежный
12.01
Вильярреал1
Хетафе2
Футбол. Зарубежный
19:00
Дижон
Монпелье
Футбол. Зарубежный
19:00
Тулуза
Страсбур
Футбол. Зарубежный
12.01
Генгам0
Сент-Этьен1
Футбол. Зарубежный
12.01
Ницца1
Бордо0
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Эйбар
Футбол. Зарубежный
12.01
Челси2
Ньюкасл Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
12.01
Жирона1
Алавес1
Футбол. Зарубежный
12.01
Амьен0
ПСЖ3
Все события
Фоторепортажи
12Романцев в «Спартаке» — последнее межсезонье на посту главного тренера
10Сборная России обыграла Канаду на молодежном ЧМ
08:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Попал в сказку»: Eurosport прокомментировал переход 20-летнего казахстанца в клуб РПЛ

Eurosport.ru прокомментировал переход 20-летнего полузащитника сборной Казахстана и «Астаны» Бактиера Зайнутдинова в ФК «Ростов». Российский спортивный сайт отмечает, что в клубе РПЛ быстро подобрали казахстанца на освободившуюся позицию.

Наверх

«Полузащитник «Астаны» Бактиер Зайнутдинов будет играть в РПЛ. «Ростов» объявил о подписании контракта с 20-летним футболистом сборной Казахстана — сроки соглашения не разглашаются. Transfermakrt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.

Ростовчане, потерявшие Аяза Гулиева в красно-белом тумане, быстро нашли замену — выписали 20-летнего футболиста казахстанской «Астаны» Бактиера Зайнутдинова. Парень сразу же попал в сказку — одно фото рядом с Валерием Карпиным чего только стоит, — пишет СМИ.

Напомним, накануне российской премьер-лиги «Ростов» объявил о переходе 20-летнего казахстанца. Зайнутдинов является воспитанником жамбылского футбола. В 2018 году он перешел в «Астану» из родного «Тараза» и помог столичной команде стать чемпионом.

«Ростов» с 24 очками занимает седьмое место в российской премьере-лиге, игры которой возобновятся матчами 18-го тура 3 марта.

Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Я тах хотела "порвать" этот Калгари! - Галышева о победе на этапе Кубка мира
Не выстоял. От Логинова ждали победы, но бой лидерам он проиграл
Экс-игрок «Спартака» близок к подписанию контракта с «Ростовом»
«КАМАЗ-мастер» потерял еще один экипаж на «Дакаре»
Шамиль Тарпищев оценил шансы россиян на Australian Open - 2019
Гол Салаха с пенальти принес «Ливерпулю» победу над «Брайтоном»
Стал известен состав мужской эстафетной команды РФ на этап КМ
Российского биатлониста лишили медали из-за упавшего дерева
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь