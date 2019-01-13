«Попал в сказку»: Eurosport прокомментировал переход 20-летнего казахстанца в клуб РПЛ

«Полузащитник «Астаны» Бактиер Зайнутдинов будет играть в РПЛ. «Ростов» объявил о подписании контракта с 20-летним футболистом сборной Казахстана — сроки соглашения не разглашаются. Transfermakrt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.

Ростовчане, потерявшие Аяза Гулиева в красно-белом тумане, быстро нашли замену — выписали 20-летнего футболиста казахстанской «Астаны» Бактиера Зайнутдинова. Парень сразу же попал в сказку — одно фото рядом с Валерием Карпиным чего только стоит, — пишет СМИ.

Напомним, накануне российской премьер-лиги «Ростов» объявил о переходе 20-летнего казахстанца. Зайнутдинов является воспитанником жамбылского футбола. В 2018 году он перешел в «Астану» из родного «Тараза» и помог столичной команде стать чемпионом.