«Ростов» объявил о переходе полузащитника «Анжи» Глебова

Глебов является воспитанником «Томи». В 2015 году полузащитник выступал в составе молодёжной команды московского «Локомотива». В 2017-м перешёл в махачкалинский «Анжи», защищая цвета которого дебютировал в Российской Премьер-лиге.

В нынешнем сезоне чемпионата России 19-летний футболист принял участие в 8 матчах (5 — в основе), но не отметился результативными действиями. В Кубке России полузащитник провёл две встречи (все — в основе).