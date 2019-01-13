«Ростов» объявил о переходе полузащитника «Анжи» Глебова
«Ростов» на официальном сайте объявил о заключении контракта с полузащитником Данилом Глебовым. Срок действия соглашения игрока с ростовским клубом не сообщается.
«Ростов» на официальном сайте объявил о заключении контракта с полузащитником Данилом Глебовым. Срок действия соглашения игрока с ростовским клубом не сообщается.
Глебов является воспитанником «Томи». В 2015 году полузащитник выступал в составе молодёжной команды московского «Локомотива». В 2017-м перешёл в махачкалинский «Анжи», защищая цвета которого дебютировал в Российской
В нынешнем сезоне чемпионата России 19-летний футболист принял участие в 8 матчах (5 — в основе), но не отметился результативными действиями. В Кубке России полузащитник провёл две встречи (все — в основе).
Ранее в стан «Ростова» перешёл 20-летний полузащитник сборной Казахстана и «Астаны» Бактийор Зайнутдинов.