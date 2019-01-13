Футболист «Спартака» Зобнин вернулся к полноценным тренировкам после травмы
ТАСС, 13 января. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Роман Зобнин приступил к тренировкам в общей группе на сборе клуба в ОАЭ. Об этом сообщает
ТАСС, 13 января. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Роман Зобнин приступил к тренировкам в общей группе на сборе клуба в ОАЭ. Об этом сообщает
Зобнин получил повреждение 25 ноября 2018 года в матче 15-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов». Врачи диагностировали травму сустава левого колена. Через несколько дней Зобнина прооперировали в Италии.
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах за «Спартак». В турнирной таблице чемпионата России
Ранее Зобнин испытывал проблемы с правым коленом: летом 2017 года он повредил боковую и крестообразную связки и пропустил более полугода.