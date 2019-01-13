Футболист «Спартака» Зобнин вернулся к полноценным тренировкам после травмы

Источник: РИА "Новости"

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Зобнин получил повреждение 25 ноября 2018 года в матче 15-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов». Врачи диагностировали травму сустава левого колена. Через несколько дней Зобнина прооперировали в Италии.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах за «Спартак». В турнирной таблице чемпионата России красно-белые занимают четвертое место, набрав 28 очков в 17 матчах. В Кубке России «Спартак» дошел до четвертьфинала, где должен сыграть два матча с екатеринбургским «Уралом» — домашняя встреча завершилась вничью — 1:1, гостевая пройдет 24 февраля в Екатеринбурге.