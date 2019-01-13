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11:02 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Спартака» Зобнин вернулся к полноценным тренировкам после травмы

ТАСС, 13 января. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Роман Зобнин приступил к тренировкам в общей группе на сборе клуба в ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

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Источник: РИА "Новости"
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Зобнин получил повреждение 25 ноября 2018 года в матче 15-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов». Врачи диагностировали травму сустава левого колена. Через несколько дней Зобнина прооперировали в Италии.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах за «Спартак». В турнирной таблице чемпионата России красно-белые занимают четвертое место, набрав 28 очков в 17 матчах. В Кубке России «Спартак» дошел до четвертьфинала, где должен сыграть два матча с екатеринбургским «Уралом» — домашняя встреча завершилась вничью — 1:1, гостевая пройдет 24 февраля в Екатеринбурге.

Ранее Зобнин испытывал проблемы с правым коленом: летом 2017 года он повредил боковую и крестообразную связки и пропустил более полугода.

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