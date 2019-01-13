Карпов перешёл из «Зенита» в «Крылья Советов»
Самарские «Крылья Советов» на официальном сайте объявили о переходе защитника Максима Карпова из «Зенита».
Самарские «Крылья Советов» на официальном сайте объявили о переходе защитника Максима Карпова из «Зенита».
Карпов был игроком «Зенита» с 2013 года. 23-летний уроженец
«Очень рад присоединиться к “Крыльям”. Знаю, что в Самаре очень любят футбол и на новом стадионе с посещаемостью все в порядке. Это многое значит для любого игрока. Зимой на сборах команде предстоит хорошо поработать, чтобы во второй части сезона показать хороший результат и порадовать болельщиков. Мне, в свою очередь, хочется помочь “Крыльям” взять нужные очки и добиться поставленных целей», — сказал Карпов.
«Крылья Советов», набрав 17 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице Российской