Карпов перешёл из «Зенита» в «Крылья Советов»

Карпов был игроком «Зенита» с 2013 года. 23-летний уроженец Санкт-Петербурга провёл большую часть профессиональной карьеры в «Зените-2». В 2018 году защитник на правах аренды выступал за «СКА-Хабаровск» и «Ротор».

«Очень рад присоединиться к “Крыльям”. Знаю, что в Самаре очень любят футбол и на новом стадионе с посещаемостью все в порядке. Это многое значит для любого игрока. Зимой на сборах команде предстоит хорошо поработать, чтобы во второй части сезона показать хороший результат и порадовать болельщиков. Мне, в свою очередь, хочется помочь “Крыльям” взять нужные очки и добиться поставленных целей», — сказал Карпов.