Самедов прокомментировал переход в «Крылья Советов»

Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе Самедов расторг контракт со «Спартаком», цвета которого защищал на протяжении последних двух лет.

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В понедельник директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил РИА Новости, что 34-летний полузащитник подпишет контакт с самарским клубом до конца сезона и присоединится к новой команде в январе. В воскресенье «Крылья Советов» объявили о переходе Самедова.

«Для меня было важно, что во мне были заинтересованы главный тренер “Крыльев” Миодраг Божович и директор по развитию Александр Шикунов. Мы давно знакомы. Созвонились и решили поработать вместе. Божович — хороший специалист, я знаю его требования, понимаю, в какой футбол он хочет играть. Почему бы нет?» — сказал Самедов, чьи слова приводит официальный сайт «Крыльев Советов».

«Это хороший город, который принимал чемпионат мира по футболу. За то время, что я играю в чемпионате России, я много раз был в Самаре. Хорошие болельщики, новый стадион, хотя я еще помню “Металлург”. Я очень рад, что буду играть за “Крылья Советов”, постараюсь помочь команде», — отметил он.

Самедов признался, что у него «большая мотивация хорошо отыграть» вторую часть сезона, «помочь клубу и доказать себе, в первую очередь, что могу играть на этом уровне и играть хорошо».