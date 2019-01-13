Ананидзе перешел из «Спартака» в «Крылья Советов»
Самарские «Крылья Советов» в воскресенье объявили о начале сотрудничества с полузащитником «Спартака» Жано Ананидзе.
Самарские «Крылья Советов» в воскресенье объявили о начале сотрудничества с полузащитником «Спартака» Жано Ананидзе.
27-летний футболист будет выступать за клуб с берегов Волги до конца сезона-2018/19. В новом коллективе он будет играть под 10-м номером.
В сезоне-2013/14 хавбек уже работал вместе с Миодрагом Божовичем в «Ростове».
В текущем сезоне Ананидзе принял участие лишь в одном матче РПЛ.