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21:11 (мск), источник: Матч ТВ

Ананидзе перешел из «Спартака» в «Крылья Советов»

Самарские «Крылья Советов» в воскресенье объявили о начале сотрудничества с полузащитником «Спартака» Жано Ананидзе.

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Источник: РИА "Новости"

27-летний футболист будет выступать за клуб с берегов Волги до конца сезона-2018/19. В новом коллективе он будет играть под 10-м номером.

В сезоне-2013/14 хавбек уже работал вместе с Миодрагом Божовичем в «Ростове».

В текущем сезоне Ананидзе принял участие лишь в одном матче РПЛ.

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