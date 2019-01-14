Футболист сборной Казахстана Зайнутдинов провел первую тренировку в «Ростове»

Официального переходе 20-летнего Зайнутдинова «Ростов» объявил 12 января. Условия контракта казахстанца с российским клубом не уточняется, но «Астана» сообщила, что футболист сам выкупил свой контракт и отказался от повышения зарплаты ради переезда в Россию.

Ранее Зайнутдинов поделился эмоциями от перехода в «Ростов». По словам игрока, с адаптацией в команде ему помогает Александр Зуев, который родился в Костанае и первые шаги в футболе делал в школе «Тобола».

Дебютировать за «Ростов» Зайнутдинов может 14 января в товарищеском матче против «Атырау» в Турции, где ростовчане проводят сборы. При этом российский клуб пока не может заявить казахстанца на РПЛ.

Зайнутдинов является воспитанником жамбылского футбола. С 2014 по 2016 годы он выступал за молодежный состав «Тараза», в составе которого провел 43 матча. В казахстанской премьер-лиге он дебютировал 8 марта 2017 года. Всего за «Тараз» сыграл 27 матчей и забил семь мячей.

В 2018 году Зайнутдинов перешел в «Астану» и помог столичной команде стать чемпионом. В 27 матчах он забил пять мячей. В марте 2018 года дебютировал за сборную Казахстана, проведя шесть матчей в Лиге наций, где сумел отметиться одним голом.