Дюков — единственный кандидат на пост президента РФС

Источник: РИА "Новости"

Единственным претендентом на вакантную должность после ухода Виталия Мутко остался председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, сообщают «Известия».

В середине октября «Чемпионат» первым сообщил, что Дюков является главным претендентом на пост президента РФС. В декабре кандидатуру Дюкова уже поддержали несколько субъектов России, впоследствии к ним присоединились и клубы Премьер-Лиги.

19 декабря было объявлено об уходе с должности главы Российского футбольного союза Виталия Мутко. Пост временно занял действующий президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин.

Дюков занимал должность президента «Зенита» с марта 2008 года, а с мая прошлого года он занял должность председателя совета директоров петербургской команды.