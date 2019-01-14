Дюков — единственный кандидат на пост президента РФС
Завершился приём заявок от кандидатов на пост президента Российского футбольного союза.
Завершился приём заявок от кандидатов на пост президента Российского футбольного союза.
Единственным претендентом на вакантную должность после ухода Виталия Мутко остался председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, сообщают «Известия».
В середине октября «Чемпионат» первым сообщил, что Дюков является главным претендентом на пост президента РФС. В декабре кандидатуру Дюкова уже поддержали несколько субъектов России, впоследствии к ним присоединились и клубы
19 декабря было объявлено об уходе с должности главы Российского футбольного союза Виталия Мутко. Пост временно занял действующий президент Российской
Дюков занимал должность президента «Зенита» с марта 2008 года, а с мая прошлого года он занял должность председателя совета директоров петербургской команды.
Выборы, назначенные на 22 февраля, пройдут на безальтернативной основе и будут носить формальный характер.