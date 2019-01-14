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10:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Дюков — единственный кандидат на пост президента РФС

Завершился приём заявок от кандидатов на пост президента Российского футбольного союза.

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Источник: РИА "Новости"

Единственным претендентом на вакантную должность после ухода Виталия Мутко остался председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, сообщают «Известия».

В середине октября «Чемпионат» первым сообщил, что Дюков является главным претендентом на пост президента РФС. В декабре кандидатуру Дюкова уже поддержали несколько субъектов России, впоследствии к ним присоединились и клубы Премьер-Лиги.

19 декабря было объявлено об уходе с должности главы Российского футбольного союза Виталия Мутко. Пост временно занял действующий президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин.

Дюков занимал должность президента «Зенита» с марта 2008 года, а с мая прошлого года он занял должность председателя совета директоров петербургской команды.

Выборы, назначенные на 22 февраля, пройдут на безальтернативной основе и будут носить формальный характер.

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