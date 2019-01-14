Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
13.01
Марсель1
Монако1
Футбол. Зарубежный
13.01
Бетис1
Реал2
Футбол. Зарубежный
13.01
Тоттенхэм Хотспур0
Манчестер Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
13.01
Барселона3
Эйбар0
Все события
Фоторепортажи
10Россия проиграла США в ½ финала МЧМ
9Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира
10:57 (мск), источник: Р-Спорт

Кокорин пожаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие бассейна в СИЗО

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в настоящий момент в СИЗО, пожаловался на то, что условия содержания под стражей плохо сказываются на его физической форме, сообщают «Известия».

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Две потасовки с участием футболистов Кокорина и Павла Мамаева произошли 8 октября прошлого года. Сначала, по версии следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Два дня после произошедшего футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Срок их ареста в декабре был продлен до 8 февраля.

Читайте также
Геннадий Орлов: Кокорина и Мамаева скоро не выпустят. Не любят у нас богатых людей

«Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает… Как я оцениваю свою спортивную форму? Она ужасная, потому что я уже три месяца не тренировался», — рассказал Кокорин во время беседы с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы.

Как отмечает издание, представители ОНК также разъяснили футболисту, что при необходимости к нему в СИЗО можно пригласить врача.

«Спасибо, я об этом даже не знал. Впрочем, что доктор может сделать в СИЗО? Пощупать колено? Мне после операции были рекомендованы специальные упражнения, нагрузки, а кто мне в СИЗО бассейн предоставит?» — пошутил Кокорин.

Александр Кокорин пожаловался на отсутствие бассейна в СИЗО
Во время загрузки произошла ошибка.
09:42 (мск)© Ньюстюб
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Появилось видео страшной аварии российского пилота 'КАМАЗ-мастер'
Сумасшедший гол 14-летнего форварда из России взорвал Интернет (видео)
За эту сборную хочется болеть. Главный итог нового сезона
Норвежцы схитрили и обманули Фуркада во время гонки
«МЮ» сыграл как при Моуринью. Но победил и догнал «Арсенал»
Убийственный старт: Шарапова провела лучший матч за пять лет
Русские разборки в Америке. Хлебушек забил, Боб вернулся
Головин разогнал голевую атаку «Монако», но сыграл плохо
Экипаж Сотникова стал четвертым на шестом этапе ралли «Дакар»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь