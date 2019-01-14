Кокорин пожаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие бассейна в СИЗО

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Две потасовки с участием футболистов Кокорина и Павла Мамаева произошли 8 октября прошлого года. Сначала, по версии следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Два дня после произошедшего футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Срок их ареста в декабре был продлен до 8 февраля.

«Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает… Как я оцениваю свою спортивную форму? Она ужасная, потому что я уже три месяца не тренировался», — рассказал Кокорин во время беседы с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы.

Как отмечает издание, представители ОНК также разъяснили футболисту, что при необходимости к нему в СИЗО можно пригласить врача.