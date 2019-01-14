Экс-министр спорта Ульяновской области Кузьмин выдвинулся на пост главы РФС

Пост главы РФС стал вакантным в декабре 2018 года после того как свои полномочия сложил бывший глава союза Виталий Мутко. Выборы нового руководителя организации состоятся 22 февраля, до конференции исполняющим обязанности президента РФС является Сергей Прядкин. Ранее также поступило заявление на выдвижение на пост президента организации от председателя совета директоров петербургского «Зенита» Александра Дюкова.