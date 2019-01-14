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11:09 (мск), источник: Р-Спорт

Экс-министр спорта Ульяновской области Кузьмин выдвинулся на пост главы РФС

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Вероника Столбунова. Бывший министр спорта Ульяновской области, вице-президент ульяновского футбольного клуба «Волга» Сергей Кузьмин сообщил корреспонденту РИА Новости, что заручился поддержкой пяти членов Российского футбольного союза (РФС) и официально подал заявление на пост президента организации.

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Пост главы РФС стал вакантным в декабре 2018 года после того как свои полномочия сложил бывший глава союза Виталий Мутко. Выборы нового руководителя организации состоятся 22 февраля, до конференции исполняющим обязанности президента РФС является Сергей Прядкин. Ранее также поступило заявление на выдвижение на пост президента организации от председателя совета директоров петербургского «Зенита» Александра Дюкова.

«Я сдал свои документы в РФС. Я заручился поддержкой пяти членов РФС, за что им премного благодарен. Теперь избирком РФС рассматривает документы кандидатов, и в среду избирком уже должен выпустить свой релиз», — сказал Кузьмин по телефону.

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