«Никому не могу гарантировать место в основе, тем более Глушакову». Главное из интервью Кононова

Источник: Sport24

Главный тренер «Спартака» дает большое интервью Илье Казакову.

В какой момент позвали в «Спартак»?

— «Спартак» — единственный клуб, где информация появляется быстрее, чем все есть на самом деле. Я получил приглашение после отставки Массимо Карреры. Не до. На слухи, которые были до, я смотрел со стороны. Не более. Не думал о них, потому что никакого предложения и разговора не было. Как только случилась отставка, начался диалог. После первой встречи я ответил, что мне нужно обговорить все с руководством «Арсенала». Только после [разговора с Гурамом Аджоевым] переговоры со «Спартаком» продолжились.

Встреча с Романцевым и ветеранами «Спартака» — показуха?

— Сразу скажу: это не декорации. Абсолютно. Никогда ни под кого не подстраивался и делать это не буду. У меня есть собственное мировоззрение. Я не смотрю, кто как будет реагировать.

Почему [я это сделал]? Первое — стиль работы и игры, который я выбрал, подходит под ту игру, которая была при Олеге Ивановиче [Романцеве]. Возможно, поэтому меня и пригласили. Да, я не спартаковец. Но я с детства болел за «Спартак», мне нравился футбол, который был при Бескове.

Что касается Романцева, то Олег Иванович — это величина. Он доказал это не только игрой и результатами. Посмотрите, сколько его воспитанников сейчас тренируют в премьр-лиге. Это большое достижение для тренера. Когда мы встречались первый раз, мне было важно узнать: как он видит со стороны, что происходит в «Спартаке» и как бы он поступил на моем месте, с чего бы начал работу.

Наши взгляды совпали в том, что ситуация непростая, что команду нужно выводить из тяжелого психологического положения. Что игроков нужно зарядить на игру и борьбу, потому что не все потеряно, а достижения, которые «Спартак» хочет видеть, реальны даже в этом сезоне.

Стиль

— Любимый бренд не назову. Их много. Главное, чтобы костюм или что-то еще хорошо сидел. Я не шью — покупаю. Проблем с лишним весом у меня никогда не было. Хотя, когда закончил играть — немного поправился. Но потом понял, что нужно работать над собой и умеренно питаться.

В «Спартаке» есть игроки, которые не общаются с Кононовым

— Есть игроки, которые не привыкли говорить откровенно. Они уходят в свою плоскость. Ты как тренер хочешь улучшить его игру, но футболист недопонимает, не хочет раскрываться, признать ошибки и идти дальше. Но многие признают ошибки других.

Глушаков

— Я никому не могу гарантировать попадание в стартовый состав, тем более Глушакову. У него достаточно сложная позиция, высокая конкуренция. Но на данный момент он выигрывает конкуренцию у тех игроков, которые есть в «Спартаке», а для меня это самое главное.

Любой футболист, отдающийся, достоин места в составе. Трибуны — сложный вопрос. Болельщики должны понимать, что главный тренер берет на себя ответственность за результат, отвечает за игрока и команду. Стартовый состав выбирают не трибуны.

Я привык брать на себя определенную роль и за нее отвечаю. У меня то же самое получилось с Денисом в столь сложный для него период. Не знаю, что будет дальше. Если он будет соответствовать требованиям, то будет играть, будет капитаном. Не будет соответствовать — тогда нет. У меня все достаточно просто, но в какой-то степени жестко.

Никогда не подавал в отставку из «Краснодара»

— То, что пишут СМИ, — полный обман и вранье. Это обоюдное решение [с Галицким]. Результата у команды не было, посидели, поговорили и приняли это решение. Из «Ахмата» я ушел по семейным причинам, не спортивным.

Мечта в «Спартаке» — чтобы все игроки стали сильнее

— Мои мечты в «Спартаке» связаны с тем, чтобы он стал сильнее, чем сейчас и чем был. Сильнее индивидуально, имею в виду каждого игрока. В том, чтобы они ставили себе задачи и добивались успеха, — моя миссия в «Спартаке». Удастся мне это — значит, буду счастлив.

Хочет когда-нибудь сыграть на «Сан-Сиро»

— Я бывал на стажировках в «Милане». У меня был разговор с одним из уважаемых руководителей клуба. Мечтаю там сыграть.

Верит в Мамаева

— Павел — крепкий человек. Мне жаль, что все так происходит. Он должен играть. В моем понимании эта ситуация сложная, но я думаю, он справится и будет еще играть.

Тренер по тактике не нужен

— Бывают тренеры, которые почти не работают с командой, а смотрят за тем, как это делают помощники, со стороны. Я отношусь к другой категории — работаю сам. Тренер по тактике мне не нужен, потому что стратегию я выбираю сам и довожу ее до футболистов.

Мне нужны узкопрофильные, высококвалифицированные в своей области специалисты — например, так я выбирал тренера по физподготовке. Еще два помощника достаточно молоды — их я выбрал, потому что они и аналитики, и психологи.