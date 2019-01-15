Новые лица ЦСКА, «Спартака», «Ростова». Кто эти люди

Бактиёр Зайнутдинов («Ростов»)
20 лет. Казахстан. Атакующий полузащитник. Рыночная стоимость: € 1,2 млн.
Казахстанские коллеги характеризуют новичка «Ростова» как исключительно трудолюбивого и разностороннего исполнителя. Кого только не играл Зайнутдинов в «Астане» — и защитника, и хава, и нападающего. Отличная стартовая скорость в комплексе с выносливостью позволяют Бактиёру выполнять большой объём работы. Со своими прямыми обязанностями — доставкой мяча на линию «огня» и в чужие ворота — Зайнутдинов тоже недурно справляется. Мало кому удаётся ознаменовать дебют в национальной команде голом. Бактиёр — смог. Венграм он забил на 10-й минуте выступлений за сборную.
Наиль Умяров («Спартак»)
18 лет. Россия. Опорный полузащитник. Рыночная стоимость: € 0,6 млн.
Ещё несколько месяцев назад Умяров бегал во втором национальном дивизионе за 18 тыс. рублей в месяц, а теперь осваивается в первой команде «Спартака». Несмотря на юный возраст, Наиль внешне безболезненно перешёл из юношеского футбола во взрослый. Первую часть сезона в ФНЛ парень отыграл почти без замен, притом что его позиция — волнорез — предполагает высокую вовлечённость в процесс и стабильно высокую нагрузку. О характере свежеиспечённого спартаковца красноречиво скажет золотая школьная медаль — сразу видно: серьёзный, целеустремлённый молодой человек. Кстати, в «Спартаке» Наиль уже был — 10-летним мальчиком, но как игрок сформировался и созрел для профессионального футбола в «Чертаново».
Максим Глушенков («Спартак»)
19 лет. Россия. Вингер, нападающий. Рыночная стоимость: € 0,7 млн.
Ещё один «продукт» чертановской школы в «Спартаке». Глушенков — из футбольной семьи. Отец Максима поиграл на профессиональном уровне, а теперь работает администратором в смоленской команде. Тем не менее
Дамиан Шиманьски («Ахмат»)
23 года. Польша. Центральный полузащитник. Рыночная стоимость: € 1,0 млн.
«Висла» торжественно обставила прощание с Шиманьским — огромный пост на официальном сайте разместила. Трансфер хавбека стал вторым по величине в истории клуба из Плоцка (1,5 млн евро, согласно transfermarkt), поэтому радостные эмоции у продавца явно преобладали над грустными. «Ахмат» тоже можно поздравить с удачной сделкой: возраст и статус новичка, с недавних пор «сборника» своей страны, позволяет рассчитывать на выгодную перепродажу со временем. У грозненского клуба богатый и преимущественно успешный опыт сотрудничества с поляками: Дамиан стал уже пятым легионером из этой страны в истории «Терека"/"Ахмата».
Зураб Давиташвили («Рубин»)
17 лет. Грузия. Атакующий, левый полузащитник, форвард. Рыночная стоимость: € 0,25 млн.
Курбан Бердыев обычно аккуратно и не спеша подводит зелёных мальчишек к первой команде. В случае Давиташвили адаптационный период могут ускорить два фактора: очередная смена вектора в «Рубине», который отныне собирается делать ставку на недорогой в «эксплуатации» молодняк, и игровые характеристики новичка. Статистика парня впечатляет: за юношеские сборные Грузии Зураб совершал в среднем по одному результативному действию за матч: 23+5 в 28 играх! Лидерские качества Давиташвили подтверждены капитанским статусом. Игрок прилично оснащён технически, подвижен, универсален. Возможно, для суровой РПЛ он пока сыроват, так и Азмун не сразу стал тем Азмуном, каким мы его знаем. Перспективы роста у грузинского хавбека налицо.
Шамсиддин Шанбиев («Урал»)
21 год. Россия/Таджикистан. Правый, левый защитник, опорный полузащитник. Рыночная стоимость: € 0,3 млн.
Прошлым летом он предпринял первую попытку попасть в
Антон Зиньковский («Крылья Советов»)
22 года. Россия. Вингер, нападающий. Рыночная стоимость: € 0,9 млн.
После перехода «Чертаново» в профессионалы Зиньковский считался, пожалуй, самым ценным активом команды. Логично предположить, что на его трансфере столичный клуб больше всего и заработал. За неимением официальных цифр доверимся экспертам transfermarkt, определившим Антона на первое место в рейтинге крупнейших продаж «Чертаново» с 800 тыс. евро. Биография Зиньковского типична для воспитанников школы: в ЦСКА и «Краснодаре» забраковали, в «Спартаке» даже смотреть не стали
Лассана Ндиайе
18 лет. Мали. Нападающий. Рыночная стоимость: € 0,2 млн.
Даже если ЦСКА не совершит зимой ни одного трансфера — острой нужды в доукомплектации Виктор Гончаренко не испытывает, — минимум одно новое лицо в его составе весной появится. Малийский тинейджер Ндиайе с середины осени тренируется в Ватутинках, летал с командой на знаменитый выезд в Мадрид в начале декабря, но только в марте сможет дебютировать в
В юношеской сборной Мали Лассана феерил: 8 голов в 11 матчах (6 из них в финальной стадии чемпионата мира среди 17-летних в Индии). Судя по нарезкам на платформе Instat Scout, футболист он проворный, стремительный,
Олег Лысенко