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13:37 (мск), источник: Р-Спорт

Артур Юсупов вернулся в московское «Динамо»

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Полузащитник Артур Юсупов перешел в московское «Динамо» на правах свободного агента, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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Срок контракта с 29-летним российским хавбеком не уточняется. Юсупов получил в «Динамо» шестой игровой номер.

Юсупов перешел в «Ростов» из петербургского «Зенита» в июне 2017 года сначала на правах аренды, а после — на постоянной основе. В январе «Ростов» объявил о расторжении контракта с хавбеком.

Ранее Юсупов защищал цвета «Динамо» (2009−2015 года), провел за «бело-голубых» во всех турнирах 114 игр и забил 8 мячей.

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