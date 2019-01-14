Артур Юсупов вернулся в московское «Динамо»

Срок контракта с 29-летним российским хавбеком не уточняется. Юсупов получил в «Динамо» шестой игровой номер.

Юсупов перешел в «Ростов» из петербургского «Зенита» в июне 2017 года сначала на правах аренды, а после — на постоянной основе. В январе «Ростов» объявил о расторжении контракта с хавбеком.