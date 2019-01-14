Артур Юсупов вернулся в московское «Динамо»
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Полузащитник Артур Юсупов перешел в московское «Динамо» на правах свободного агента, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Полузащитник Артур Юсупов перешел в московское «Динамо» на правах свободного агента, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Срок контракта с 29-летним российским хавбеком не уточняется. Юсупов получил в «Динамо» шестой игровой номер.
Юсупов перешел в «Ростов» из петербургского «Зенита» в июне 2017 года сначала на правах аренды, а после — на постоянной основе. В январе «Ростов» объявил о расторжении контракта с хавбеком.
Ранее Юсупов защищал цвета «Динамо» (2009−2015 года), провел за «бело-голубых» во всех турнирах 114 игр и забил 8 мячей.