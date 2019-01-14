Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
13.01
Тоттенхэм Хотспур0
Манчестер Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
13.01
Барселона3
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
13.01
Бетис1
Реал2
Футбол. Зарубежный
13.01
Марсель1
Монако1
Все события
Фоторепортажи
23Медосмотр «Локо» без легионеров. Тарасов стал врачом-телеведущим
10Сборная России обыграла Канаду на молодежном ЧМ
15:59 (мск), источник: Vesti.kz

Конкуренция, или с кем за место в составе «Ростова» будет бороться казахстанец Зайнутдинов

Как известно, 20-летний воспитанник таразского футбола Бахтиер Зайнутдинов продолжит карьеру в клубе российской премьер-лиги «Ростов», передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Это, конечно же, знаковое событие для казахстанского футбола, ведь у нас не так много игроков уезжают за границу. Правда, ему придется приложить немало усилий, чтобы завоевать место в основном составе, ведь конкуренция в клубе сумасшедшая. Тем более что ростовчане попытаются завершить чемпионат на более высоком месте — сейчас они с 24 очками идут на седьмой строчке, отставая от призовой тройки всего на шесть пунктов.

На данный момент «Ростов», помимо полузащитника «Астаны», подписал контракт с 19-летним хавбеком «Анжи» Данилой Глебовым (воспитанник «Томи», в 2015 году играл в молодежной команде «Локомотива», а уже в 2017-м перешел в махачкалинский клуб), а также вернул из аренды 22-летнего защитника Константина Плиева, отыгравшего 21 матч за «Балтику» в ФНЛ.

Словом, Зайнутдинову для начала нужно выиграть конкуренцию у этих ребят. Впрочем, у казахстанца неплохие шансы, ведь он к своим 20 годам имеет опыт игры в Лиге Европы и Лиги наций. Главное, верить ему в собственные силы.

Между тем в межсезонье «Ростов» покинули 29-летний полузащитник Артур Юсупов, который разорвал контракт по обоюдному согласию сторон ради перехода в «Динамо», и 22-летний игрок средней линии Аяз Гулиев, перешедший в родной «Спартак». Эти игроки входили в основную обойму команды, поэтому их уход в какой-то степени повышает шансы Зайнутдинова попасть в состав. И потом, Валерий Карпин нередко доверяет молодым, надо лишь воспользоваться этой возможностью.

Если и будут изменения в составе, то незначительные, потому как российский специалист продолжит делать ставку на проверенных и опытных футболистов. Следовательно, из состава образца 2018 года можно «подвинуть» только некоторых игроков. Например, либо 20-летнего шведского нападающего Денниса Хаджикадунича, имевшего и так немного игровой практики в первой части сезона, либо 22-летнего крайнего полузащитника Александра Зуева, который, кстати, родился и делал первые шаги в футболе в Костанае.

Возможно, Зайнутдинову удастся выиграть конкуренцию у другого одноклубника, все-таки экс-игрок «Астаны» способен сыграть как в полузащите, так и в защите. А это определенный козырь, важно в нужный момент самому не сплоховать.

Напомним, о переходе 20-летнего Зайнутдинова «Ростов» объявил 12 января. В 2018 году он с «Астаной» становился чемпионом Казахстана и играл в групповом раунде Лиги Европы, а за сезон до этого, играя за родной «Тараз», был признан лучшим молодым футболистом КПЛ и «Открытием сезона».

Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Не подчинявшийся экс-тренеру "Кайрата" футболист официально вернулся в бывший клуб
За эту сборную хочется болеть. Главный итог нового сезона
Источник: Головкин в мае проведет третий бой с Альваресом
Кононов: Никому не могу гарантировать место, тем более Глушакову
Убийственный старт: Шарапова провела лучший матч за пять лет
Русские разборки в Америке. Хлебушек забил, Боб вернулся
Анри поддержал Головина в раздевалке после матча с «Марселем»
«Зенит» вышел из отпуска и улетает в Катар. Паредес в Петербурге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь