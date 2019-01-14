Конкуренция, или с кем за место в составе «Ростова» будет бороться казахстанец Зайнутдинов

Это, конечно же, знаковое событие для казахстанского футбола, ведь у нас не так много игроков уезжают за границу. Правда, ему придется приложить немало усилий, чтобы завоевать место в основном составе, ведь конкуренция в клубе сумасшедшая. Тем более что ростовчане попытаются завершить чемпионат на более высоком месте — сейчас они с 24 очками идут на седьмой строчке, отставая от призовой тройки всего на шесть пунктов.

На данный момент «Ростов», помимо полузащитника «Астаны», подписал контракт с 19-летним хавбеком «Анжи» Данилой Глебовым (воспитанник «Томи», в 2015 году играл в молодежной команде «Локомотива», а уже в 2017-м перешел в махачкалинский клуб), а также вернул из аренды 22-летнего защитника Константина Плиева, отыгравшего 21 матч за «Балтику» в ФНЛ.

Словом, Зайнутдинову для начала нужно выиграть конкуренцию у этих ребят. Впрочем, у казахстанца неплохие шансы, ведь он к своим 20 годам имеет опыт игры в Лиге Европы и Лиги наций. Главное, верить ему в собственные силы.

Между тем в межсезонье «Ростов» покинули 29-летний полузащитник Артур Юсупов, который разорвал контракт по обоюдному согласию сторон ради перехода в «Динамо», и 22-летний игрок средней линии Аяз Гулиев, перешедший в родной «Спартак». Эти игроки входили в основную обойму команды, поэтому их уход в какой-то степени повышает шансы Зайнутдинова попасть в состав. И потом, Валерий Карпин нередко доверяет молодым, надо лишь воспользоваться этой возможностью.

Если и будут изменения в составе, то незначительные, потому как российский специалист продолжит делать ставку на проверенных и опытных футболистов. Следовательно, из состава образца 2018 года можно «подвинуть» только некоторых игроков. Например, либо 20-летнего шведского нападающего Денниса Хаджикадунича, имевшего и так немного игровой практики в первой части сезона, либо 22-летнего крайнего полузащитника Александра Зуева, который, кстати, родился и делал первые шаги в футболе в Костанае.

Возможно, Зайнутдинову удастся выиграть конкуренцию у другого одноклубника, все-таки экс-игрок «Астаны» способен сыграть как в полузащите, так и в защите. А это определенный козырь, важно в нужный момент самому не сплоховать.