В «Ростове» оценили игру казахстанца Зайнутдинова в дебютном матче

Игра в Турции проходила сегодня, 14 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу российского клуба. Весь второй тайм за «Ростов» отыграл казахстанский новичок Бахтиер Зайнутдинов.

«Что касается матча, первый тайм прошел без опасных моментов. Первые 25 минут соперник больше владел мячом, но ближе к перерыву «Ростову» удалось завладеть преимуществом. Правда, в забитые голы оно не вылилось.

Открыли счет желто-синие уже во второй половине матча. Скопинцев пробил через себя, но случился рикошет, после которого мяч отлетел к Ионову. Наш форвард без проблем использовал свой момент.

Концовка встречи также прошла под диктовку нашей команды. Стоит отметить, что неплохо смотрелся Зайнутдинов, который старался «дирижировать» атаками желто-синих, — говорится в сообщении «Ростова».