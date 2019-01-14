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20:21 (мск), источник: Vesti.kz

В «Ростове» оценили игру казахстанца Зайнутдинова в дебютном матче

Официальный сайт «Ростова» подготовил отчет про товарищеский матч с казахстанским «Атырау».

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Игра в Турции проходила сегодня, 14 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу российского клуба. Весь второй тайм за «Ростов» отыграл казахстанский новичок Бахтиер Зайнутдинов.

«Что касается матча, первый тайм прошел без опасных моментов. Первые 25 минут соперник больше владел мячом, но ближе к перерыву «Ростову» удалось завладеть преимуществом. Правда, в забитые голы оно не вылилось.

Открыли счет желто-синие уже во второй половине матча. Скопинцев пробил через себя, но случился рикошет, после которого мяч отлетел к Ионову. Наш форвард без проблем использовал свой момент.

Концовка встречи также прошла под диктовку нашей команды. Стоит отметить, что неплохо смотрелся Зайнутдинов, который старался «дирижировать» атаками желто-синих, — говорится в сообщении «Ростова».

Официально о переходе 20-летнего Зайнутдинова «Ростов» объявил 12 января. Условия контракта с российским клубом не уточняются, но «Астана» сообщила, что футболист сам выкупил свой контракт и отказался от повышения зарплаты ради переезда в Россию. Футболист уже успел дать первое интервью в качестве игрока «Ростова».

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