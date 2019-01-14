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23:36 (мск), источник: Газета.Ру

Фаната «Спартака» уволили с работы за инцидент с Глушаковым

Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов, выбежавший на поле в матче группового этапа Лиги Европы против «Рапида» и спровоцировавший стычку с капитаном команды Денисом Глушаковым, был уволен с работы, сообщает «Советский спорт».

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Источник: РИА "Новости"
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«Я работал поваром в итальянском ресторане, после всей этой ситуации начальство меня уволило с работы. Начальство мне не объяснило причин. Скорее всего, из-за такого резонанса инцидента с Глушаковым», — передает слова фаната Sport24.

Голунов также подробнее рассказал о конфликте с футболистами красно-белых Денисом Глушаковым и Андреем Ещенко.

«Что касается высказываний Ещенко про меня, то готов ответить ему. В Тарасовку просто так не пускают. Я хотел ему высказать все, что о нем думаю. Я бы с удовольствием пообщался и с Ещенко, и с Глушаковым тет-а-тет, но никто из них не вышел на связь», — добавил он.

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