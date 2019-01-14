Фаната «Спартака» уволили с работы за инцидент с Глушаковым

«Я работал поваром в итальянском ресторане, после всей этой ситуации начальство меня уволило с работы. Начальство мне не объяснило причин. Скорее всего, из-за такого резонанса инцидента с Глушаковым», — передает слова фаната Sport24 .

«Что касается высказываний Ещенко про меня, то готов ответить ему. В Тарасовку просто так не пускают. Я хотел ему высказать все, что о нем думаю. Я бы с удовольствием пообщался и с Ещенко, и с Глушаковым тет-а-тет, но никто из них не вышел на связь», — добавил он.