Текущие события
Футбол. Зарубежный
14.01
Манчестер Сити3
Вулверхэмптон Уондерерс0
Футбол. Зарубежный
14.01
Реал Сосьедад3
Эспаньол2
Футбол. Зарубежный
13.01
Барселона3
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
13.01
Бетис1
Реал2
Футбол. Зарубежный
13.01
Марсель1
Монако1
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Бордо
Все события
Фоторепортажи
23Медосмотр «Локо» без легионеров. Тарасов стал врачом-телеведущим
22Лед, снег, эмоции: как ЦСКА «Трактор» раскатал
00:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

На пост президента РФС поданы документы от двух кандидатов

В воскресенье, 13 января, завершился прием заявок от кандидатов на пост президента Российского футбольного союза. Двумя кандидатами на вакантную должность после ухода Виталия Мутко стали председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков и бывший министр спорта Ульяновской области и вице-президент ульяновской «Волги» Сергей Кузьмин.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Дюков считается главным претендентом. В декабре его кандидатуру выдвинули более 40 субъектов российского футбола, в январе выдвижение также поддержала Российская футбольная премьер-лига.

Бывший министр спорта Ульяновской области подал документы уже на исходе установленного временного отрезка — в пятницу.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

— Получил поддержку от пяти членов РФС, — сообщил Кузьмин «СЭ». — Это — Ульяновская федерация футбола, ФК «Волга», Детская футбольная лига, Федерация футбола инвалидов и федерация футбола глухих. Далее дело за избиркомом РФС, и в среду уже может быть решение.

Это повторная попытка Кузьмина возглавить РФС — в 2010 году он также выдвигался на должность, но проиграл.

Пост президента организации стал вакантным в декабре 2018 года после того, как свои полномочия сложил бывший глава Виталий Мутко. Исполняющим обязанности до избрания нового главы остается Сергей Прядкин.

Выборы состоятся 22 февраля.

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Кучеров гонится за суперрекордом
Раскрываем трансферные тайны "Спартака"
«Зенит» может купить Акунью, «Челси» выбирает клуб для Мораты
Сборная России сыграла вничью в матче ЧМ по гандболу
Финалист Кубка России по футболу может прекратить существование
Фуркад удалил комментарий в Твиттере с претензиями к Логинову
Ибрагимович раскритиковал Роналду из-за перехода в «Ювентус»
Кто тренирует «МЮ» — Сульшер или Фергюсон? Что об этом известно
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь