На пост президента РФС поданы документы от двух кандидатов

Источник: Спорт-Экспресс

Дюков считается главным претендентом. В декабре его кандидатуру выдвинули более 40 субъектов российского футбола, в январе выдвижение также поддержала Российская футбольная премьер-лига.

Бывший министр спорта Ульяновской области подал документы уже на исходе установленного временного отрезка — в пятницу.

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— Получил поддержку от пяти членов РФС, — сообщил Кузьмин «СЭ». — Это — Ульяновская федерация футбола, ФК «Волга», Детская футбольная лига, Федерация футбола инвалидов и федерация футбола глухих. Далее дело за избиркомом РФС, и в среду уже может быть решение.

Это повторная попытка Кузьмина возглавить РФС — в 2010 году он также выдвигался на должность, но проиграл.

Пост президента организации стал вакантным в декабре 2018 года после того, как свои полномочия сложил бывший глава Виталий Мутко. Исполняющим обязанности до избрания нового главы остается Сергей Прядкин.