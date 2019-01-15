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09:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Геркус остается в «Локо». Он продолжает работу в совете директоров

Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что продолжит работу в совете директоров клуба.

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Источник: РИА "Новости"

— Вы не ушли из совета директоров?

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— Нет.

— Подождите. Вы ушли из «Локомотива», но не ушли из совета директоров, то есть принимаете участие в судьбе клуба. Как такое возможно?

— Я остался в совете директоров. Решение было о том, что я ухожу с исполнительной работы. А участие в совете директоров — это же совсем другая работа.

— А в трансферном комитете вы остались?

— Пока да, остался. Его же не переизбирали. (Отдел футбола).

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