Геркус остается в «Локо». Он продолжает работу в совете директоров
Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что продолжит работу в совете директоров клуба.
Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что продолжит работу в совете директоров клуба.
— Вы не ушли из совета директоров?
— Нет.
— Подождите. Вы ушли из «Локомотива», но не ушли из совета директоров, то есть принимаете участие в судьбе клуба. Как такое возможно?
— Я остался в совете директоров. Решение было о том, что я ухожу с исполнительной работы. А участие в совете директоров — это же совсем другая работа.
— А в трансферном комитете вы остались?
— Пока да, остался. Его же не переизбирали. (Отдел футбола).