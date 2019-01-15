Геркус остается в «Локо». Он продолжает работу в совете директоров

Источник: РИА "Новости"

— Вы не ушли из совета директоров?

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

— Нет.

— Подождите. Вы ушли из «Локомотива», но не ушли из совета директоров, то есть принимаете участие в судьбе клуба. Как такое возможно?

— Я остался в совете директоров. Решение было о том, что я ухожу с исполнительной работы. А участие в совете директоров — это же совсем другая работа.

— А в трансферном комитете вы остались?