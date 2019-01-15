Сейдахмет восстановился после травмы и приступил к тренировкам с «Уфой»
Нападающий сборной Казахстана по футболу Еркебулан Сейдахмет восстановился после травмы и приступил к тренировкам с российской «Уфой», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Нападающий сборной Казахстана по футболу Еркебулан Сейдахмет восстановился после травмы и приступил к тренировкам с российской «Уфой», сообщает корреспондент Vesti.kz.
18-летний Сейдахмет получил травму в ноябре прошлого года в расположении сборной Казахстана. В итоге ему пришлось перенести операцию в Германии. Сообщалось, что на его восстановление потребуется несколько месяцев.
Ранее стало известно, что Сейдахмет вместе с «Уфой» отправился на кипрские сборы. Казахстанец уже приступил к тренировкам, но пока занимается по индивидуальной программе.
В текущем сезоне российской
«Уфа» после 17 туров идет 14-й в таблице чемпионата России, набрав 16 очков.