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09:43 (мск), источник: Vesti.kz

Сейдахмет восстановился после травмы и приступил к тренировкам с «Уфой»

Нападающий сборной Казахстана по футболу Еркебулан Сейдахмет восстановился после травмы и приступил к тренировкам с российской «Уфой», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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18-летний Сейдахмет получил травму в ноябре прошлого года в расположении сборной Казахстана. В итоге ему пришлось перенести операцию в Германии. Сообщалось, что на его восстановление потребуется несколько месяцев.

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Ранее стало известно, что Сейдахмет вместе с «Уфой» отправился на кипрские сборы. Казахстанец уже приступил к тренировкам, но пока занимается по индивидуальной программе.

В текущем сезоне российской премьер-лиги Сейдахмет провел всего один матч, а еще одну игру сыграл в Кубке. В прошлом сезоне он провел только два матча в РПЛ, при этом получив травму, из-за которой пропустил предсезонку и старт нового чемпионата.

«Уфа» после 17 туров идет 14-й в таблице чемпионата России, набрав 16 очков.

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