«Краснодар» объявил о подписании контракта с футболистом сборной Швеции Ольссоном

Источник: AP 2019

Контракт с 23-летним шведом подписан на 4,5 года.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Стоимость трансфера не разглашается, портал Transfermarkt оценивает футболиста в €1,1 млн.

Полузащитник перешел в «Краснодар» из шведского клуба АИК. В чемпионате Швеции — 2018 Ольссон забил пять мячей и сделал пять голевых передач в 29 матчах, по итогам сезона АИК занял второе место, а полузащитник был признан лучшим футболистом чемпионата.