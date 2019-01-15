«Краснодар» объявил о подписании контракта с футболистом сборной Швеции Ольссоном
ТАСС, 15 января. Футбольный клуб «Краснодар» подписал контракт со шведским полузащитником Кристоффером Ольссоном. Об этом сообщает
ТАСС, 15 января. Футбольный клуб «Краснодар» подписал контракт со шведским полузащитником Кристоффером Ольссоном. Об этом сообщает
Контракт с 23-летним шведом подписан на 4,5 года.
Стоимость трансфера не разглашается, портал Transfermarkt оценивает футболиста в €1,1 млн.
Полузащитник перешел в «Краснодар» из шведского клуба АИК. В чемпионате Швеции — 2018 Ольссон забил пять мячей и сделал пять голевых передач в 29 матчах, по итогам сезона АИК занял второе место, а полузащитник был признан лучшим футболистом чемпионата.
На счету Ольссона четыре матча за сборную Швеции. В составе молодежной сборной он выиграл чемпионат Европы в 2015 году.