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10:51 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» объявил о подписании контракта с футболистом сборной Швеции Ольссоном

ТАСС, 15 января. Футбольный клуб «Краснодар» подписал контракт со шведским полузащитником Кристоффером Ольссоном. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2019

Контракт с 23-летним шведом подписан на 4,5 года.

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Стоимость трансфера не разглашается, портал Transfermarkt оценивает футболиста в €1,1 млн.

Полузащитник перешел в «Краснодар» из шведского клуба АИК. В чемпионате Швеции — 2018 Ольссон забил пять мячей и сделал пять голевых передач в 29 матчах, по итогам сезона АИК занял второе место, а полузащитник был признан лучшим футболистом чемпионата.

На счету Ольссона четыре матча за сборную Швеции. В составе молодежной сборной он выиграл чемпионат Европы в 2015 году.

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