Свет в оконце. Лидеры РПЛ в поисках новых футболистов

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» продает Паредеса и ищет крайнего

Команда Сергея Семака ушла на зимний перерыв на первом месте в чемпионате и вышла в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе, но проблем у петербуржцев хватало. «Зенит» проиграл три последних матча первой части сезона — два в чемпионате и один в еврокубке.

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Семак на протяжении всей первой половины сезона периодически сетовал на кадровый голод на важных позициях. Эксперты также отмечали, что петербуржцам необходимы усиление на флангах обороны и поиск адекватной замены травмированному полузащитнику Кристиану Нобоа.

Проблема с заменой для Нобоа, судя по всему, будет решена только тогда, когда выздоровеет сам эквадорец. Он рассказал журналистам, что планирует приступить к тренировкам в общей группе уже на первом сборе в Катаре.

Зато вокруг кандидатуры нового крайнего защитника слухов достаточно много. Португальские СМИ сообщают об интересе «Зенита» к двум левым защитникам ведущих клубов местного чемпионата. По информации газеты A Bola, петербуржцы готовы предложить «Бенфике» 16 миллионов евро за 23-летнего испанца Алехандро Гримальдо, а издание O Jogo утверждает, что «Зенит» ведет со «Спортингом» переговоры о переходе 27-летнего аргентинца Маркоса Акуньи. Информацию о том, что петербуржцы претендуют на Акунью, подтвердил РИА Новости и его агент Пабло дель Рио.

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Английские и итальянские СМИ активно обсуждают информацию о том, что «Челси» заинтересован в приглашении полузащитника Леандро Паредеса. Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира написал в «Твиттере» о том, что лондонцы готовы предложить за аргентинца 30 миллионов евро, но, по информации РИА Новости, «Зенит» не собирается отпускать одного из своих лидеров за такую сумму.

Тем не менее, в начале января французские СМИ сообщили об интересе петербуржцев к двум полузащитникам, которые могли бы стать заменой Паредесу. Однако «Лион», по информации тех же французских изданий, отказался обсуждать возможность трансфера 21-летнего Люки Тузара, а история с возможным переездом в Петербург 24-летнего норвежца из «Сент-Этьена» Уле Сельнеса пока не получила продолжения.

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«Краснодар»: шведский новичок

Идущие на втором месте «горожане» испытывали проблемы с лимитом на легионеров после того, как лишились Павла Мамаева, находящегося в СИЗО, но первым их приобретением в зимнее трансферное окно стал иностранец.

«Краснодар» оформил первый трансфер 7 января — состав команды Мурада Мусаева пополнил центральный полузащитник сборной Швеции Кристоффер Ольссон. По информации СМИ, предыдущий клуб 23-летнего футболиста АИК получил за него около 5 миллионов евро.

Российские СМИ утверждают, что первым российским новичком «Краснодара» может стать правый защитник Федор Кудряшов, который 10 января расторг по соглашению сторон контракт с казанским «Рубином».

По информации испанского журналиста Гастона Эдула, «горожане» отказались отдавать в аренду «Индепендьенте» перуанского полузащитника Кристиана Куэву. А вот Роман Шишкин временно покинул «Краснодар».

По соглашению аренды следующие полгода он проведет в самарских «Крыльях Советов». Также «горожане» расстались с сербским полузащитником Михайло Ристичем, который перешел во французский «Монпелье», и с грузинским хавбеком Торнике Окриашвили.

ЦСКА: в поисках нападающего

Даже после масштабной летней селекции, когда ЦСКА пополнили 9 новых футболистов, армейцы не собираются останавливаться на достигнутом. По слухам, клуб ищет нападающего. В конце декабря английская газета Daily Mirror сообщала о том, что в ЦСКА может перебраться 27-летний итальянский форвард «Саутгемптона» Маноло Габьяддини, а в начале января в российских СМИ появилась информация о том, что армейцы интересуются 22-летним бразильцем из «Брюгге» Уэсли Мораэсом. Развития оба этих слуха не получили.

Пока главной трансферной новостью ЦСКА остается продление сотрудничества с 28-летним уругвайским нападающим Абелем Эрнандесом. Футболист перешел в армейский клуб в августе, но пропустил значительную часть сезона из-за травм. В начале января после успешных переговоров с клубом Эрнандес отправился на первый сбор в испанский Кампоамор.

Зимой ЦСКА может отдать в аренду ряд молодых игроков, которые проигрывают конкуренцию за место в основе. Так 22-летний полузащитник Александр Макаров отправился на сборы с тульским «Арсеналом».

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«Спартак»: большие перемены

«Красно-белые» первыми из лидеров РПЛ проявили трансферную активность: 17 декабря они объявили о подписании соглашения с 21-летним бразильским защитником Айртоном Лукасом. Следующим заметным новичком стал 22-летний полузащитник Аяз Гулиев. Воспитанник школы «Спартака» провел прошлый год в «Ростове», а теперь вернулся в родной клуб.

Еще два новичка взяты на перспективу — 18-летний Наиль Умяров и 19-летний Максим Глушенков ранее выступали за ФК «Чертаново».

Список «на выход» из «Спартака» еще обширнее. 8 января «красно-белые» объявили о расторжении контрактов с защитником Марко Петковичем и полузащитниками Ивелином Поповым и Романом Еременко. Несколько дней спустя «Спартак» расстался еще с тремя футболистами, которые перешли в «Крылья Советов». Полузащитник Александр Самедов будет выступать за самарский клуб на постоянной основе, а его коллеги по амплуа Жано Ананидзе и Артем Тимофеев — на правах аренды.

Судя по тому, что сейчас нет даже слухов о грядущих переходах в «Спартак», трансферная активность «красно-белых» может ограничиться уже совершенными сделками.

«Локомотив»: тишина

Главные перемены случились в руководстве «Локомотиве». Илью Геркуса на посту генерального директора клуба сменил Василий Кикнадзе. Также покинул свой пост бывший спортивный директор Эрик Штоффельсхаус.

В конце декабря казахстанские СМИ писали об интересе «железнодорожников» к 28-летнему защитнику «Астану» Дмитрию Шомко, а в январе о потенциальных новичках «Локомотива» пока не было даже слухов.