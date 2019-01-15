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11:45 (мск), источник: Р-Спорт

Хохлов: Юсупов ради «Динамо» пошел на серьезные уступки по зарплате

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Полузащитник Артур Юсупов при переходе из «Ростова» в «Динамо» пошел на серьезное понижение контракта, сообщил главный тренер московского футбольного клуба Дмитрий Хохлов.

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Источник: РИА "Новости"

Юсупов перешел в московское «Динамо» на правах свободного агента после того, как расторг контракт с «Ростовом», за который он выступал с июня 2017 года.

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Воспитанник школы «бело-голубых» защищал цвета «Динамо» в период с 2009 по 2015 год, после чего перешел в санкт-петербургский «Зенит».

«С удивлением узнал, что ряд динамовских болельщиков негативно отнесся к тому, что мы подписали Артура Юсупова. Артур — динамовец, он вырос в этом клубе, делал в нем первые шаги в профессиональном футболе. Отдельно подчеркну три момента. Первое — Юсупов покинул в свое время “Динамо” не по личной инициативе. Второе — ради прихода к нам он пошел на серьезные уступки, в частности на довольно серьезное понижение контракта по сравнению с тем, который был у него в “Ростове”. Наконец, третье — его подписание произошло по инициативе нашего тренерского штаба», — цитирует Хохлова официальный сайт клуба.

«Артур — качественный футболист, который добавит нам вариативности в центральной зоне. Плюс я лично его очень хорошо знаю, его сильные и слабые стороны, понимаю, какую пользу он может принести команде и как человек, и как футболист. Мы рады, что Артур с нами. Это тот игрок, который однозначно поможет “Динамо”», — добавил Хохлов.

Ранее Юсупов провел в составе «Динамо» 114 игр во всех турнирах, забил 8 мячей.

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