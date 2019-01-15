Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Бордо
Футбол. Зарубежный
14.01
Манчестер Сити3
Вулверхэмптон Уондерерс0
Футбол. Зарубежный
14.01
Реал Сосьедад3
Эспаньол2
Футбол. Зарубежный
16.01
Монако
Ницца
Футбол. Зарубежный
16.01
Ним
Нант
Футбол. Зарубежный
16.01
Тулуза
Лион
Все события
Фоторепортажи
8Два золота в эстафете за один день
17ЦСКА победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
11:49 (мск), источник: Р-Спорт

Паредес отправился с «Зенитом» на сборы в Катар, Лодыгин — нет

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Полузащитник Леандро Паредес вылетел с футбольным клубом «Зенит» на сборы в Катар, сообщается на сайте команды из Санкт-Петербурга.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Сине-бело-голубые» во вторник вылетели на сбор в Дохе, который продлится до 28 января.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Полностью состав «Зенита», который будет работать на сборах в Катаре, выглядит следующим образом:

вратари — Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Никита Гойло, Николай Рыбиков;.

защитники — Александр Анюков, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов;.

полузащитники — Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Эрнани, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак, Леон Мусаев.

нападающие — Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Артем Дзюба.

Сообщается, что Иванович и Краневиттер в связи с личными обстоятельствами присоединятся к команде позднее. Кроме того, на первом сборе с «Зенитом» будет работать бразильский специалист Виллиам де Оливейра в роли ассистента главного тренера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее журналист итальянской La Gazzetta Dello Sport Николо Шира написал в микроблоге в Twitter, что лондонский «Челси» готов заплатить за Паредеса 30 миллионов евро. В понедельник источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Зенит не планирует отпускать полузащитника за предложенную «Челси» сумму.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Липницкая вернулась на лед
Сумасшедший гол 14-летнего форварда из России взорвал Интернет (видео)
Новые лица ЦСКА, «Спартака», «Ростова». Кто эти люди
«Сент-Луис» обыграл «Вашингтон». Овечкин и Тарасенко забили
Касаткина разгромлена в первом круге Australian Open
«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
Мужской спринт на этапе КМ по биатлону в Германии отменен
Свет в оконце. Лидеры РПЛ в поисках новых футболистов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь