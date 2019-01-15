Паредес отправился с «Зенитом» на сборы в Катар, Лодыгин — нет
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Полузащитник Леандро Паредес вылетел с футбольным клубом «Зенит» на сборы в Катар, сообщается на сайте команды из
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Полузащитник Леандро Паредес вылетел с футбольным клубом «Зенит» на сборы в Катар, сообщается на сайте команды из
«Сине-бело-голубые» во вторник вылетели на сбор в Дохе, который продлится до 28 января.
Полностью состав «Зенита», который будет работать на сборах в Катаре, выглядит следующим образом:
вратари — Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Никита Гойло, Николай Рыбиков;.
защитники — Александр Анюков, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов;.
полузащитники — Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Эрнани, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак, Леон Мусаев.
нападающие — Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Артем Дзюба.
Сообщается, что Иванович и Краневиттер в связи с личными обстоятельствами присоединятся к команде позднее. Кроме того, на первом сборе с «Зенитом» будет работать бразильский специалист Виллиам де Оливейра в роли ассистента главного тренера.
Ранее журналист итальянской La Gazzetta Dello Sport Николо Шира написал в микроблоге в Twitter, что лондонский «Челси» готов заплатить за Паредеса 30 миллионов евро. В понедельник источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Зенит не планирует отпускать полузащитника за предложенную «Челси» сумму.