Паредес отправился с «Зенитом» на сборы в Катар, Лодыгин — нет

Источник: РИА "Новости"

«Сине-бело-голубые» во вторник вылетели на сбор в Дохе, который продлится до 28 января.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Полностью состав «Зенита», который будет работать на сборах в Катаре, выглядит следующим образом:

вратари — Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Никита Гойло, Николай Рыбиков;.

защитники — Александр Анюков, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов;.

полузащитники — Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Эрнани, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак, Леон Мусаев.

нападающие — Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Артем Дзюба.

Сообщается, что Иванович и Краневиттер в связи с личными обстоятельствами присоединятся к команде позднее. Кроме того, на первом сборе с «Зенитом» будет работать бразильский специалист Виллиам де Оливейра в роли ассистента главного тренера.