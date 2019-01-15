Юсупов после перехода в «Динамо» заявил, что вернулся домой

Источник: РИА "Новости"

Юсупов защищал цвета «Динамо» в период с 2009 по 2015 год, провел за «бело-голубых» во всех турнирах 114 игр и забил 8 мячей. Затем выступал в санкт-петербургском «Зените» и «Ростове».

«Я безумно рад вернуться домой, в “Динамо”. Шесть лет, которые я провел в этом клубе, были лучшими в моей жизни. Поэтому, как только узнал о возможности вернуться сюда, сразу понял, что это знак судьбы, — цитирует 29-летнего полузащитника официальный сайт “Динамо”. — Скажу честно — в “Ростове” меня абсолютно все устраивало. Мне было там комфортно и находиться, и играть. Поверьте — я не собирался никуда уходить, и ни на одно предложение не ответил бы “да”. Ни на одно, кроме динамовского».

«Поэтому, когда возник интерес со стороны “бело-голубых”, я попросил агентов договориться с донским клубом о том, как мне уйти. В итоге мы решили все вопросы, расторгли контракт, и в статусе свободного агента я прошел медосмотр и подписал соглашение с “Динамо”, которое для меня действительно родное», — добавил футболист.

Юсупов сообщил, что решающим при принятии решения для него стал разговор с главным тренером «Динамо» Дмитрием Хохловым. «Мне понятно, какой футбол прививает Дмитрий Валерьевич команде, понятно, какую роль он отводит мне в ней. Так что приступаю к работе, как говорится, засучив рукава», — сказал полузащитник.