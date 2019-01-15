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13:33 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб российской премьер-лиги вернул из «Тобола» экс-игрока «Ливерпуля» и «Реала»

Аргентинский нападающий Хуан Эдуардо Лескано, в минувшем сезоне выступавший за костанайский «Тобол», вернулся в «Анжи». Об этом рассказал генеральный директор махачкалинского клуба Абсалутдин Агарагимов.

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25-летний Лескано пополнил «Тобол» в июле нынешнего года, перейдя из «Анжи» на правах аренды. В составе костанайского клуба он стал бронзовым призером чемпионата Казахстана, проведя 12 матчей.

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По завершению сезона форвард вернулся в РПЛ.

«Лескано — наш футболист, из аренды мы его возвращаем из “Тобола”, рассчитываем на него. Еще возвращаем Антона Белова из “Зоркого”. Также вызваны на сбор наши футболисты Шахбан Гайдаров и Магомед Магомедов, которые были в “аренде” в ФК “Легион-Динамо” Махачкала, они хорошо себя зарекомендовали, играя за этот клуб и было принято решение просмотреть их на сборах, насколько они конкурентоспособны в сегодняшнем составе», — сообщил Агарагимов в беседе с Sport24.ru.

Последние пять лет Лескано провел в России, защищая цвета «Енисея», «СКА-Хабаровска» и «Анжи». В последнем сезоне в составе махачкалинцев он провел 19 матчей в российской премьер-лиге и забил пять голов.

До этого аргентинский форвард выступал в швейцарском «Лугано» и «Аль-Ахли» из ОАЭ. Свою европейскую карьеру аргентинец начинал в молодежных командах «Ливерпуля» и мадридского «Реала».

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