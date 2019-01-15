Клуб российской премьер-лиги вернул из «Тобола» экс-игрока «Ливерпуля» и «Реала»

«Лескано — наш футболист, из аренды мы его возвращаем из “Тобола”, рассчитываем на него. Еще возвращаем Антона Белова из “Зоркого”. Также вызваны на сбор наши футболисты Шахбан Гайдаров и Магомед Магомедов, которые были в “аренде” в ФК “Легион-Динамо” Махачкала, они хорошо себя зарекомендовали, играя за этот клуб и было принято решение просмотреть их на сборах, насколько они конкурентоспособны в сегодняшнем составе», — сообщил Агарагимов в беседе с Sport24.ru.