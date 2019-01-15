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13:12 (мск), источник: Матч ТВ

Кокорин отказывается от тюремной еды

Правозащитница Светлана Метегина сообщила, что футболист Александр Кокорин отказывается употреблять тюремную пищу в СИЗО «Бутырка».

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— Александр хорошо питается. Что-то присылают его родители, что-то он заказывает через интернет-магазин… Мне даже показалось, что Кокорин немного поправился. Первое время, когда ребят только поместили в СИЗО, он выглядел немного иначе.

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— Это не значит, что в СИЗО плохо кормят, но все равно это не питание на воле, конечно. И Кокорин пользуется своими правами… В камере у Мамаева тоже как раз обеды разносили: котлеты, пюре. И первое, и второе было. По боксам понятно, что это не тюремная еда, а заказанная, — сказала Метегина.

Напомним, Мамаев и Кокорин обвиняются в хулиганстве и участии в двух драках в центре Москвы 8 октября прошлого года.

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