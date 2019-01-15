Кокорин отказывается от тюремной еды
Правозащитница Светлана Метегина сообщила, что футболист Александр Кокорин отказывается употреблять тюремную пищу в СИЗО «Бутырка».
Правозащитница Светлана Метегина сообщила, что футболист Александр Кокорин отказывается употреблять тюремную пищу в СИЗО «Бутырка».
— Александр хорошо питается.
— Это не значит, что в СИЗО плохо кормят, но все равно это не питание на воле, конечно. И Кокорин пользуется своими правами… В камере у Мамаева тоже как раз обеды разносили: котлеты, пюре. И первое, и второе было. По боксам понятно, что это не тюремная еда, а заказанная, — сказала Метегина.
Напомним, Мамаев и Кокорин обвиняются в хулиганстве и участии в двух драках в центре Москвы 8 октября прошлого года.