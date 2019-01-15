Игрок «Спартака » рассказал, что в Европе считают Россию страной криминала

Источник: РИА "Новости"

Жиго перешел в «Спартак» в июне 2018 года из бельгийского «Гента». Он сразу завоевал место в стартовом составе «красно-белых», проведя 8 игр и забив один мяч.

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В начале сентября в матче чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» Жиго получил травму колена и впоследствии перенес операцию. В декабре 25-летний защитник провел первую тренировку после травмы на базе команды в Тарасовке.

«В Москве можно найти все что угодно и делать, что хочешь. Не имею в виду какие-то глупые вещи. Просто множество возможностей для каждого. Еще мне нравится в Москве, потому что я чувствую себя в безопасности. В Европе все думают, что у вас тут сплошной криминал, кругом преступность. Приходится объяснять и переубеждать», — сказал Жиго, чьи слова приводит sport24.ru.

Также Жиго рассказал, что сначала он получил предложение от «Краснодара», а потом от «Спартака», однако выбор пал на «красно-белых».

«Выбирал я. Сначала были переговоры с “Краснодаром”. Потом Софьян (Ханни) позвонил и сказал, что “Спартак” тоже заинтересован в моем приобретении. Когда я услышал про “Спартак”, то сразу сказал, что хочу перейти туда. “Гент” поговорил с представителями “Краснодара” и сообщил им, что мой переход к ним невозможен. А через три или четыре дня был оформлен трансфер в “Спартак”», — сообщил Жиго.

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