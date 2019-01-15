Игрок «Спартака » рассказал, что в Европе считают Россию страной криминала
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Французский защитник «Спартака» Самуэль Жиго заявил, что ему нравится в Москве, потому что он чувствует себя здесь в безопасности.
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Французский защитник «Спартака» Самуэль Жиго заявил, что ему нравится в Москве, потому что он чувствует себя здесь в безопасности.
Жиго перешел в «Спартак» в июне 2018 года из бельгийского «Гента». Он сразу завоевал место в стартовом составе «красно-белых», проведя 8 игр и забив один мяч.
В начале сентября в матче чемпионата России с
«В Москве можно найти все что угодно и делать, что хочешь. Не имею в виду
Также Жиго рассказал, что сначала он получил предложение от «Краснодара», а потом от «Спартака», однако выбор пал на «красно-белых».
«Выбирал я. Сначала были переговоры с “Краснодаром”. Потом Софьян (Ханни) позвонил и сказал, что “Спартак” тоже заинтересован в моем приобретении. Когда я услышал про “Спартак”, то сразу сказал, что хочу перейти туда. “Гент” поговорил с представителями “Краснодара” и сообщил им, что мой переход к ним невозможен. А через три или четыре дня был оформлен трансфер в “Спартак”», — сообщил Жиго.
«Для меня все было просто и ясно — я сделал свой выбор и объяснил его менеджеру “Краснодара” (Владимиру Хашигу), но он был очень зол. И когда я был в Риме на медосмотре для “Спартака”, он снова позвонил мне и спросил, не поменяю ли я своего решения. Я ответил: нет, потому что хочу перейти в “Спартак”. Ничего плохого не хочу сказать про “Краснодар”. Это отличный клуб с потрясающей инфраструктурой. Но сердцем я выбрал “Спартак”», — добавил он.