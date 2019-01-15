Айртон пока уступает Комбарову. Впечатления от тренировок новичков «Спартака»

Источник: Спорт-Экспресс

Ближе к концу первого сбора «Спартака» в этом году корреспондент «СЭ» рассказывает, как в команде адаптируются новички.

Александр Рогулев

из Дубая

Глушаков прошел обследование

Итак, сбор «Спартака» подошел к концу. Итоги будут подводиться уже завтра, когда красно-белые проведут свой первый в 2019 году матч — против ташкентского «Локомотива». Играть спартаковцы будут «дома», на поле, где тренировались всю последнюю неделю. Железнодорожники, впрочем, занимались тут же — в 10 метрах.

Под конец сбора в Дубае уже жарит не на шутку. Единственный, кому нормально — руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов. Вторую половину сбора он добирается до тренировочного поля пешком, прямо по пустыне. Это на машине ехать минут пять, а пешком — все 40. Под палящим солнцем, без ветра. Гургеныч — железный человек.

К концу сбора у Вартапетова прибавилось работы. К понедельнику по одному из общей группы начали выбывать игроки с мышечной перегрузкой. Еще чуть-чуть — и травма. Штаб «Спартака» игроками не рискует, и сразу же дает возможность передохнуть. Либо футболист вообще не приезжает на тренировку и работает индивидуально в отеле, либо приезжает, но занимается по облегченной программе.

Во вторник на поле не оказалось Дениса Глушакова. Слова врачей те же — перегрузка, перестраховка. Только в отличие от пропускавших до этого тренировки Айртона, Александра Ташаева и Владислава Терешкина капитана «Спартака» повезли на обследование в частную клинику в Дубае. Итог обследования пока не известен, но не удивляйтесь, если Глушаков с «Локомотивом» останется в запасе.

«Жесткий пас»

Во вторник журналистов чуть ли не впервые пустили на тактические упражнения, попросив лишь не снимать на видео. «Вы же потом все передаете, а это нехорошо», — говорил Кононов. До этого нас пускали только на разминку и «станции» с физической нагрузкой, поэтому это было настоящим прорывом.

Слово «жесткий пас» за 30 минут этих упражнений Кононов произнес раз сто, не меньше, и в какой-то момент даже стал повышать голос. Главный тренер «Спартака» наигрывает короткие передачи на всех участках поля, но эти передачи должны идти быстро и четко в ногу. Во вторник Олег Георгиевич был недоволен: «У вас мяч скачет, он не должен подниматься. Жесткий, жесткий пас!».

Особое внимание — передачам в обороне. Интриги в том, кто там будет играть после возобновления чемпионата, практически нет: Илья Кутепов с Георгием Джикией в центре, Николай Рассказов — справа. Налево в конкуренцию к Дмитрию Комбарову купили Айртона, но есть ощущение, что на данный момент россиянин выглядит предпочтительнее.

С «Локомотивом» не на результат

Специально наблюдал за бразильцем по ходу тренировки во вторник. Даже с соотечественниками Айртон общается немного, его точно не назовешь полноценным участником компании португалоязычных легионеров «Спартака».

Во время элементарных разминочных упражнений передачи Айртона неточны, летят неудобно, и это больше от желания, чем от отсутствия техники. Задания Кононова он тоже выполняет далеко не сразу. С физикой к Айртону вопросов нет — он один из лучших в «Спартаке» по большинству показателей. Но на адаптацию в самой команде ему точно понадобится время.

А вот другой новичок, Аяз Гулиев, напротив очень быстро стал своим, как будто никуда не уезжал. Он активен за полем и, тем более, во время тренировок. Кононов доверяет Аязу. Почти наверняка Гулиев начнет матч с «Локомотивом» с первых минут, выйдя в центр поля вместе с Романом Зобниным.