ЦСКА лидирует в голосовании за лучший российский клуб на сайте Marca
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Московский ЦСКА опережает столичный «Спартак» в голосовании на сайте испанского издания Marca за лучший российский футбольный клуб.
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Московский ЦСКА опережает столичный «Спартак» в голосовании на сайте испанского издания Marca за лучший российский футбольный клуб.
Болельщикам предлагается на выбор только два варианта. В настоящее время за армейский клуб на испанской версии издания проголосовали 77% респондентов, за «красно-белых» — 23%. Число участников опроса превысило 93 тысячи человек. На английской версии Marca (более 4,7 тысячи опрошенных) ЦСКА набрал 60% голосов, «Спартак» — 40%.
«Спартак» — десятикратный чемпион России, ЦСКА выиграл национальное первенство шесть раз. Действующим чемпионом страны является московский «Локомотив». Перед началом весенней части текущего сезона в российской
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