ЦСКА лидирует в голосовании за лучший российский клуб на сайте Marca

Болельщикам предлагается на выбор только два варианта. В настоящее время за армейский клуб на испанской версии издания проголосовали 77% респондентов, за «красно-белых» — 23%. Число участников опроса превысило 93 тысячи человек. На английской версии Marca (более 4,7 тысячи опрошенных) ЦСКА набрал 60% голосов, «Спартак» — 40%.

«Спартак» — десятикратный чемпион России, ЦСКА выиграл национальное первенство шесть раз. Действующим чемпионом страны является московский «Локомотив». Перед началом весенней части текущего сезона в российской премьер-лиге лидирует санкт-петербургский «Зенит».