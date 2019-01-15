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16:50 (мск), источник: Р-Спорт

ЦСКА лидирует в голосовании за лучший российский клуб на сайте Marca

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Московский ЦСКА опережает столичный «Спартак» в голосовании на сайте испанского издания Marca за лучший российский футбольный клуб.

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Болельщикам предлагается на выбор только два варианта. В настоящее время за армейский клуб на испанской версии издания проголосовали 77% респондентов, за «красно-белых» — 23%. Число участников опроса превысило 93 тысячи человек. На английской версии Marca (более 4,7 тысячи опрошенных) ЦСКА набрал 60% голосов, «Спартак» — 40%.

«Спартак» — десятикратный чемпион России, ЦСКА выиграл национальное первенство шесть раз. Действующим чемпионом страны является московский «Локомотив». Перед началом весенней части текущего сезона в российской премьер-лиге лидирует санкт-петербургский «Зенит».

В голосовании за лучший клуб Бразилии можно выбирать из пяти команд, в голосовании за лучший клуб Англии и Франции — из четырех, в голосовании за лучший клуб Испании и Италии — из трех.

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