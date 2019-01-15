Адвокат Мамаева рассказал о состоянии игрока в СИЗО
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев наверняка сможет принять участие в футбольном мероприятии в СИЗО, сообщает «СЭ».
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев наверняка сможет принять участие в футбольном мероприятии в СИЗО, сообщает «СЭ».
Недавно появилась информация о том, что соучастник Мамаева нападающий Александр Кокорин пожаловался на боли в колене
Как отметил адвокат хавбека «быков» Игорь Бушманов, его подзащитный сможет сыграть в матче.
«У Павла тоже были травмы, связанные со спортивной деятельностью. Я так понимаю, он не видит препятствий участию в этом матче. Это же будет сокращенный по времени,