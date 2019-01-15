Адвокат Мамаева рассказал о состоянии игрока в СИЗО

Недавно появилась информация о том, что соучастник Мамаева нападающий Александр Кокорин пожаловался на боли в колене из-за невозможности тренироваться в «Бутырке».

«У Павла тоже были травмы, связанные со спортивной деятельностью. Я так понимаю, он не видит препятствий участию в этом матче. Это же будет сокращенный по времени, мини-футбольный матч. Не думаю, что это может как-то повлиять на здоровье кого-либо из участников этого мероприятия», — сказал юрист.