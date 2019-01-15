Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Бордо
Футбол. Зарубежный
14.01
Реал Сосьедад3
Эспаньол2
Футбол. Зарубежный
14.01
Манчестер Сити3
Вулверхэмптон Уондерерс0
Футбол. Зарубежный
16.01
Монако
Ницца
Футбол. Зарубежный
16.01
Ним
Нант
Футбол. Зарубежный
16.01
Тулуза
Лион
Все события
Фоторепортажи
23Медосмотр «Локо» без легионеров. Тарасов стал врачом-телеведущим
9Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира
18:38 (мск), источник: Газета.Ру

Адвокат Мамаева рассказал о состоянии игрока в СИЗО

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев наверняка сможет принять участие в футбольном мероприятии в СИЗО, сообщает «СЭ».

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Недавно появилась информация о том, что соучастник Мамаева нападающий Александр Кокорин пожаловался на боли в колене из-за невозможности тренироваться в «Бутырке».

Как отметил адвокат хавбека «быков» Игорь Бушманов, его подзащитный сможет сыграть в матче.

«У Павла тоже были травмы, связанные со спортивной деятельностью. Я так понимаю, он не видит препятствий участию в этом матче. Это же будет сокращенный по времени, мини-футбольный матч. Не думаю, что это может как-то повлиять на здоровье кого-либо из участников этого мероприятия», — сказал юрист.

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В жилом доме в Ростовской области произошел взрыв: есть жертвы
Стало известно о последних днях заживо сгоревшей Елены Майоровой
Российская сторона выполнила все условия WADA
Определился еще один участник плей-офф КХЛ
Аудиторская компания назвала самых дорогих футболистов планеты
Защитник сборной России может перейти в «Фенербахче»
Российская биатлонистка пропустит спринт на этапе Кубка мира
Евгения Медведева рассказала о своем распорядке дня в Канаде
«Арсенал» предложил двум топ-клубам приобрести Месута Озила
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь