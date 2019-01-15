Защитник сборной России может перейти в «Фенербахче»

Этой зимой 31-летний защитник сборной России разорвал контракт с «Рубином» и сейчас находится в статусе свободного агента.

Как стало известно Fotomac, в услугах Кудряшова заинтересован «Фенербахче», который хочет подписать с ним контракт до конца сезона с возможностью его продления еще на один год.