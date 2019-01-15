Защитник сборной России может перейти в «Фенербахче»
Бывший защитник «Рубина» Федор Кудряшов заинтересовал турецкий «Фенербахче», сообщает «Советский спорт».
Бывший защитник «Рубина» Федор Кудряшов заинтересовал турецкий «Фенербахче», сообщает «Советский спорт».
Этой зимой 31-летний защитник сборной России разорвал контракт с «Рубином» и сейчас находится в статусе свободного агента.
Как стало известно Fotomac, в услугах Кудряшова заинтересован «Фенербахче», который хочет подписать с ним контракт до конца сезона с возможностью его продления еще на один год.
Кудряшов в текущем сезоне чемпионата России провел девять матчей, в которых не отметился результативными действиями.