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18:36 (мск), источник: Газета.Ру

Защитник сборной России может перейти в «Фенербахче»

Бывший защитник «Рубина» Федор Кудряшов заинтересовал турецкий «Фенербахче», сообщает «Советский спорт».

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Источник: РИА "Новости"

Этой зимой 31-летний защитник сборной России разорвал контракт с «Рубином» и сейчас находится в статусе свободного агента.

Как стало известно Fotomac, в услугах Кудряшова заинтересован «Фенербахче», который хочет подписать с ним контракт до конца сезона с возможностью его продления еще на один год.

Кудряшов в текущем сезоне чемпионата России провел девять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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