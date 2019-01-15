Керимов отказался помогать «Анжи», клуб просил 300 млн рублей
Бывший владелец махачкалинского «Анжи» Сулейман Керимов ответил отказом на просьбу клуба оказать финансовую помощь, сообщает
Бывший владелец махачкалинского «Анжи» Сулейман Керимов ответил отказом на просьбу клуба оказать финансовую помощь, сообщает
По информации источника, представители клуба, испытывающего в настоящий момент серьёзные финансовые проблемы, просили у бизнесмена 300 млн рублей. При этом уточняется, что попытки уговорить Керимова были предприняты в конце прошлого года, однако недавно он окончательно отказал «Анжи» в помощи.
Керимов являлся владельцем «Анжи» с 2011 по 2016 год. При нём клуб пополнили несколько именитых футболистов, среди которых нападающий Самуэль Это’О и защитник Роберто Карлос, однако позже было принято решение сократить расходы, и звёздные игроки покинули команду. Также при Керимове «Анжи» переехал на новый стадион.