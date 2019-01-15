«Севилья» поборется со «Спортингом» за защитника «Зенита» Нету
Защитник «Зенита» Луиш Нету может оказаться в Испании, несмотря на сообщения об интересе к нему со стороны лиссабонского «Спортинга».
Защитник «Зенита» Луиш Нету может оказаться в Испании, несмотря на сообщения об интересе к нему со стороны лиссабонского «Спортинга».
Как сообщает Record, в борьбу за футболиста, контракт которого с
При этом отмечается, что сам 30-летний португалец отдаёт предпочтение варианту с возвращением на родину и при равных условиях, предложенных «Спортингом» и «Севильей», выберет именно лиссабонский клуб.
Нету перешёл в «Зенит» из «Сиены» в 2013 году за € 6,5 млн. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в Российской