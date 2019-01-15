«Севилья» поборется со «Спортингом» за защитника «Зенита» Нету

Как сообщает Record, в борьбу за футболиста, контракт которого с сине-бело-голубыми рассчитан до лета этого года, вступила «Севилья». Испанский клуб видит в Нету отличное усиление и недавно уже контактировал с представителями игрока.



При этом отмечается, что сам 30-летний португалец отдаёт предпочтение варианту с возвращением на родину и при равных условиях, предложенных «Спортингом» и «Севильей», выберет именно лиссабонский клуб.



Нету перешёл в «Зенит» из «Сиены» в 2013 году за € 6,5 млн. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге. Также на его счету шесть встреч в Лиге Европы.