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19:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Севилья» поборется со «Спортингом» за защитника «Зенита» Нету

Защитник «Зенита» Луиш Нету может оказаться в Испании, несмотря на сообщения об интересе к нему со стороны лиссабонского «Спортинга».

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Источник: РИА "Новости"
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Как сообщает Record, в борьбу за футболиста, контракт которого с сине-бело-голубыми рассчитан до лета этого года, вступила «Севилья». Испанский клуб видит в Нету отличное усиление и недавно уже контактировал с представителями игрока.

При этом отмечается, что сам 30-летний португалец отдаёт предпочтение варианту с возвращением на родину и при равных условиях, предложенных «Спортингом» и «Севильей», выберет именно лиссабонский клуб.

Нету перешёл в «Зенит» из «Сиены» в 2013 году за € 6,5 млн. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге. Также на его счету шесть встреч в Лиге Европы.

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