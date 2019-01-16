«У нас осталась недосказанность с тренерским штабом»

Источник: Известия

Сергей Рыжиков — самый возрастной российский вратарь и один из наиболее уважаемых футболистов в РПЛ. 38-летний голкипер, с лета 2018 года выступающий за самарские «Крылья Советов», проводит уже 21-й сезон на профессиональном уровне. Во время перерыва в чемпионате Сергей Рыжиков дал интервью «Известиям», в котором рассказал о зимнем отпуске, причинах ухода из «Рубина», своих тренерских амбициях, а также поделился мнением относительно справедливости содержания в СИЗО Александра Кокорина и Павла Мамаева.

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— Как прошел ваш отпуск?

— Великолепно. Первую неделю был в Москве — учился, сдавал экзамены на тренерскую лицензию. Получил категорию А, которая позволяет работать главным тренером команды ФНЛ или ассистентом в РПЛ. Потом уехал на Бали с семьей и вернулся в столицу уже за день до медосмотра (12 января).

— В соцсетях есть видео, где вы лечитесь пиявками…

— Это не пиявки, а такие маленькие рыбки, которые снимают мертвые частички кожи. Мне понравилось — классно. Правда, щекотно.

— Раньше вы практиковали иглоукалывание…

— Да, в «Рубине» был доктор Иваныч (Иван Цынпеу. — «Известия»), который там уже не работает. Он мне и предложил такой метод восстановления. Я тогда палец выбил, и он сказал, что иглоукалывание в таком случае бы не помешало. Действительно, помогло.

— Вы лояльно относитесь к нетрадиционным методам лечения?

— Ну, иглоукалывание уже, наверное, давно всеми признано. Оно помогает облегчить боль. Главное, делать всё под присмотром профессионалов. А рыбки — это было больше в качестве отдыха и развлечения.

— Сейчас вам приходится более тщательно следить за своей формой в отпуске, чем 7−8 лет назад?

— Я придерживаюсь такой логики: как отдохнешь, так и поработаешь. Отпуск для того и нужен, чтобы набраться сил и, грубо говоря, жировой прослойки, которой бы на весь год хватило (смеется). Поэтому я особо ни в чем себе не отказываю в плане питания и питья, но при этом регулярно занимаюсь и поддерживаю форму.

— Как позанимались спортом на Бали?

— Отлично: погода прекрасная, пляж, океан и хороший тренажерный зал.

— Ограничивались только залом?

— Зал, беговые упражнения и плаванье.

— Кстати, вы недавно пробежали марафон…

— Не марафон, а полумарафон в Казани. Собирался в этом году пробежать марафонскую дистанцию в 42 км, но там старт уже 6 мая, а у нас сезон в РПЛ заканчивается только в конце весны. Так что придется пока отложить.

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— А вообще, насколько вам интересна эта дисциплина?

— Очень интересна, но еще хотелось бы попробовать себя в триатлоне. Не знаю, дойду ли я до этого, так как плаваю я как топор, на велосипеде езжу как трехлетний ребенок и бегу не очень быстро (смеется).

— Но речь идет о любительском уровне?

— Да, конечно. После профессионального футбола, наверное, уже не будет желания заниматься спортом так режимно. Исключительно для себя побегать марафоны можно.

— А есть более глобальные цели? Например, пробежать один из самых статусных марафонов — бостонский?

— Ох, мне бы казанский сначала пробежать, а бостонский было бы вообще шик.

— Давайте вернемся к получению тренерской лицензии. С вами в группе обучались известные футболисты — братья Василий и Алексей Березуцкие, Александр Кержаков, Денис Глушаков и другие. Есть много фотографий, где вы сидите за партами на лекциях, как в школе.

— Да, честно говоря, ощущения были схожими со школьными годами. Это очень любопытный опыт. Спасибо Андрею Владимировичу Лексакову (гендиректор Академии тренерского мастерства. — «Известия»), что все ребята получили лицензии. Вообще было не только интересно, но и весело. Вася Березуцкий там все время пошучивал, другие тоже поддерживали позитивную атмосферу.

— Кто в вашем классе был отличником, а кто списывал у других?

— Такого разделения у нас не было, оценок все-таки не ставили.

Но были ребята в нашей группе, которые уже работают тренерами, и у них можно даже чему-то поучиться. Тот же Сережа Игнашевич (работает с молодежным составом ЦСКА), Володя Корытько (молодежная команда «Динамо»), Денис Евсиков (ФК «Строгино»), Володя Джубанов (Академия им. Ф. Черенкова) или Саша Кержаков (юношеская сборная России) — все они уже имеют личный опыт.

А списывающих у нас не было. Все-таки наша форма обучения и так с небольшими поблажками. Все понимали, что многие из нас еще действующие футболисты, нам непросто совмещать учебу с игрой и углубленно изучать тренерское мастерство.

— После обучения удалось окончательно понять, станете ли вы тренером в будущем?

— Я и до этого понимал, что хочу связать свою жизнь после завершения карьеры с тренерской деятельностью. Мне это нравится, и я читаю много книг по теме. Стараюсь обращать особое внимание на тренировочный процесс в тех командах, где нахожусь. Хочу свое будущее связать именно с профессией тренера. Но у меня душа лежит к работе со взрослым командами, а не с детишками. Мне это ближе.

— В «Рубине» вы работали с Виталием Кафановым, который вывел специальность тренера вратарей на новый уровень. Не хотите заняться именно этим видом тренерской деятельности?

— Нет. Возможно, прозвучит немного грубо, но для меня это узко. Я и так всю карьеру провел в воротах, поэтому хотел бы попробовать себя главным тренером.

— В декабре Кафанов выпустил учебный фильм о том, как работать с вратарями. Смотрели его? Удалось почерпнуть что-то новое для себя?

— Фильм смотрел, но нового ничего не увидел. Мы же с Витальичем работали вместе, и я знаю все эти упражнения, о которых он рассказывал в фильме.

— После первой части сезона «Крылья Советов» идут на 13-м месте в РПЛ. Наверное, это не тот результат, которого ждут от команды.

— Безусловно. Если посмотреть на наш состав, стадион, болельщиков и отношение руководства области, то мы точно занимаем сейчас не свое место. Думаю, весенняя часть будет интересной, насыщенной и во второй половине сезона у нас всё получится. Не стоит забывать, что «Крылья» только вышли из ФНЛ и при этом очень серьезно поменяли состав. Многие игроки пришли в команду уже по ходу чемпионата, непросто сразу адаптироваться в таких условиях. Хорошо поработаем на сборах и выправим ситуацию.

— Какой результат будете считать удачным в этом сезоне?

— Наша задача — быть в десятке и как можно дальше от зоны вылета.

— Зимой в команду пришло много новых футболистов. Что можете сказать об усилении? Не всегда столь глобальные перестановки приводят к положительным результатам.

— Ну, я бы не назвал это глобальными перестановками: пришло всего шесть человек. В «Рубине» однажды в команду пришли сразу 14 новых футболистов.

Посмотрим, что из этого получится. Позвоните мне 26 мая (дата окончания сезона РПЛ. — «Известия»), и смогу вам сказать, насколько качественным оказалось усиление (улыбается). В целом к нам пришли хорошие ребята.

— Самый статусный переход — это трансфер Александра Самедова. Что можете сказать о нем?

— Мы играли вместе в «Локомотиве» и сборной России. Саша — отличный парень, и у меня вызывает только положительные эмоции. Надеюсь, что своим профессионализмом, игрой и хорошими подачами с флангов он поможет «Крыльям» решить наши задачи.

— Было мнение, что Самедов приходит в «Крылья» доигрывать…

— У меня на этот счет другое мнение. Я знаю его — он не такой человек. Уверен, что Саша будет полностью отдаваться на тренировках и в официальных матчах.

— Уже слышали шутки про «Крылья Самедов»?

— Да, конечно! Вот недавно встретились в аэропорту Дубая с Костей Зыряновым, и он говорит: «Передавай привет “Крыльям Самедов”». Уже передал (смеется).

— Почему у Андрея Тихонова не получилось в «Крыльях» (тренер был уволен по ходу сезона, когда команда шла на предпоследнем месте в РПЛ)?

— Сложно сказать. Отсутствовал результат. Перед его отставкой у нас был «черный месяц». Мы проиграли три матча подряд в чемпионате: «Арсеналу», «Рубину» и «Краснодару». Наверное, эти результаты довлели над командой и тренерским штабом. Мне сложно рассуждать на эту тему. Могу сказать только, что Андрей Валерьевич полностью отдавался процессу и старался сделать всё от него зависящее. Он хороший, перспективный тренер, и у него еще всё получится.

— Что изменилось с приходом Миодрага Божовича?

— Прежде всего, мы перешли на игру в четыре защитника (при Тихонове команда играла в трех центральных — «Известия»). Тренировки стали дольше. В целом основные принципы сохранились: владеть мячом, нагнетать обстановку у чужих ворот и больше играть вперед.

— При Божовиче вы играете регулярно. Чувствуете больше доверия с его стороны?

— Доверие чувствую и хочу его оправдать.

— Божовича всегда называли главным шутником среди тренеров. Он остался таким же?

— Он максимально открытый. Тренер с европейским укладом. Весь процесс строится на доверии, всё детально объясняет. У него все просто: кто лучше тренируется, тот и играет. При этом и чувство юмора у него никуда не делось.

— Пример приведете?

— Помню, на следующей тренировке после той неприятной ситуации, когда Женю Башкирова и Георгия Тигиева остановили сотрудники ДПС (у Башкирова в крови нашли алкоголь. Тигиева обвинили в наркотическом опьянении, но экспертиза доказала ложность этих обвинений. — «Известия»), мы собрались на поле, и Божович сказал: «Здравствуйте, очень рад, что все в сборе и никого не задержали». Он умеет разрядить обстановку.

— Как вы вообще восприняли ту ситуацию с Тигиевым, ведь изначально некоторые СМИ подавали информацию в очень жесткой форме…

— Это всё произошло на фоне истории с Пашей Мамаевым и Сашей Кокориным. В тот момент был перерыв в чемпионате, и, когда все собрались в расположении клуба, нам сразу объяснили, что правда, а что ложь. Миодраг сказал, что санкции могут исходить от клуба, но не от тренерского штаба. Напомнил всем, что мы публичные персоны и надо более внимательно следить за своим поведением. Все мы люди, и все любят отдыхать, но нужно правильно выбирать, где, с кем и когда. А что касается информации в СМИ, то скажу так: бывают футболисты, которые филонят на поле, а есть, видимо, журналисты, которые пишут неправду.

— Что можете сказать о ситуации вокруг Кокорина и Мамаева, которых держат в СИЗО уже три месяца?

— Не знаю, как это назвать, но над людьми просто издеваются. Ребята набедокурили, совершили плохие поступки, но они не заслужили такого наказания. У нас в стране есть миллион примеров, когда люди с более жесткими деяниями получали менее строгие наказания.

Мы ребят поддерживаем и переживаем за них, хоть и не кричим об этом на каждом углу. Они оступились, но нам надо их понять и отнестись более снисходительно. То, что происходит сейчас, — перебор. Это моя личная точка зрения.

— Вы уже полгода не являетесь игроком «Рубина». Скучаете по клубу?

— Может быть, только по девчонкам в столовой и еще по трем-пяти людям в клубе. А так, в целом, не скучаю.

— Почему?

— При расставании у нас осталась определенная недосказанность с тренерским штабом «Рубина». И она не дает мне по ним скучать.

— Она может быть устранена?

— «Рубин» — это уже старая история. Так получилось, что ожидаешь от людей большего, чем они могут тебе дать. Думаю, что должно быть более человечное отношение.

— Говорят, Бердыев в свое время звал вас с собой в «Ростов», а вы не пошли.

— Такого никогда не было.

— Просто выходит так, что он убрал из команды всех, кто не ушел за ним из «Рубина» после его увольнения в 2013 году и продержался в Казани до его возвращения…

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— Не думаю, что Курбан Бекиевич руководствовался этими мотивами.

— Бердыев изменился после возвращения в «Рубин»?

— Ну да, он стал более внимательным к мелочам в футбольных делах. А если говорить о человеческих качествах, то лично со мной он общался, как раньше. Я, как вратарь, всегда больше общался с Кафановым.

— В Казани у вас есть футбольная школа, расскажите об этом проекте.

— Это, скорее, не школа, а просто футбольный клуб Сергея Рыжикова, в котором занимаются дети от трех до семи лет. Мы арендовали помещение, постелили там искусственный газон и обеспечили все условия. Изначально ко мне пришла семейная пара, показала бизнес-план и предложила открыть школу, так как в Казани таких не было. Я прихожу туда минимум раз в месяц, фотографируюсь с ребятами, даю автографы, иногда участвую в тренировках.

— Многие вратари пристально следят за персональной статистикой. Вы из их числа?

— У меня папа считает мои матчи на ноль. А я сам подписан на InStat, где публикуется вся статистика по каждому матчу. Но не могу сказать, что прямо пристально слежу. А как другие вратари следят?

— Считают «сухие минуты», хотят выдать рекордные серии…

— А, ну, тут мало хотеть — надо уметь (смеется). Главное — работать, и всё само собой придет. Надо получать удовольствие от футбола, тем более в моем возрасте. Сейчас мне это удается.

— Знаете, что вы единственный вратарь, которому Лионель Месси не смог забить гол ни в одном из четырех матчей?

— Вот об этом знаю, мне сын рассказал.

Хотелось бы изменить ситуацию, так сказать, улучшить статистику. Надо выходить в Лигу чемпионов с «Крыльями» и опять играть с «Барселоной» (смеется).

— Может, лучше «Барселоне» опуститься до Лиги Европы, чтобы вам попроще было?

— Нет, лучше все-таки в Лиге чемпионов.