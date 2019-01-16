Футболист сборной Казахстана Зайнутдинов получил игровой номер в российском клубе
Новичок «Ростова» казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов получил игровой номер в российском клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Новичок «Ростова» казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов получил игровой номер в российском клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Официально о переходе 20-летнего игрока сборной Казахстана «Ростов» объявил 12 января. Условия контракта с российским клубом не уточняются, но «Астана» сообщила, что футболист сам выкупил свой контракт и отказался от повышения зарплаты ради переезда в Россию.
Казахстанец уже успел дебютировать за «Ростов», правда, пока только в товарищеском матче. Зайнутдинов вышел во втором тайме и помог ростовчанам обыграть казахстанский клуб «Атырау» (1:0).
На поле новичок ростовчан вышел под 20-м номером. Однако заявить Зайнутднинова на РПЛ российский клуб пока не может.
Зайнутдинов является воспитанником жамбылского футбола. С 2014 по 2016 год он выступал за молодежный состав «Тараза», в составе которого провел 43 матча. В казахстанской
В 2018 году Зайнутдинов перешел в «Астану» и помог столичной команде стать чемпионом. В 27 матчах он забил пять мячей. В марте 2018 года дебютировал за сборную Казахстана, проведя шесть матчей в Лиге наций, где сумел отметиться одним голом.