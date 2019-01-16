Футболист сборной Казахстана Зайнутдинов получил игровой номер в российском клубе

Официально о переходе 20-летнего игрока сборной Казахстана «Ростов» объявил 12 января. Условия контракта с российским клубом не уточняются, но «Астана» сообщила, что футболист сам выкупил свой контракт и отказался от повышения зарплаты ради переезда в Россию.

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Казахстанец уже успел дебютировать за «Ростов», правда, пока только в товарищеском матче. Зайнутдинов вышел во втором тайме и помог ростовчанам обыграть казахстанский клуб «Атырау» (1:0).

На поле новичок ростовчан вышел под 20-м номером. Однако заявить Зайнутднинова на РПЛ российский клуб пока не может.

Зайнутдинов является воспитанником жамбылского футбола. С 2014 по 2016 год он выступал за молодежный состав «Тараза», в составе которого провел 43 матча. В казахстанской премьер-лиге он дебютировал 8 марта 2017 года. Всего за «Тараз» сыграл 27 матчей и забил семь мячей.