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12:47 (мск), источник: Vesti.kz

Кто будет дороже в 2019-м? Как Зайнутдинов вырос в трансферной стоимости и превзошел Сейдахмета

Еркебулан Сейдахмет, выступающий с начала 2018 года за клуб российской премьер-лиги «Уфа», остался на прежнем уровне в трансферной стоимости, тогда как новоиспеченный игрок «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов за год существенно возрос в цене, передает корреспондент Vesti.kz.

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Так, на момент перехода из «Тараза» в «Уфу» в феврале прошлого года трансферная стоимость 18-летнего Сейдахмета оценивалась в 300 тысяч евро, собственно, она не изменилась до сегодняшнего дня. При этом стоит учесть, что полузащитник сборной Казахстана какое-то время не играл за клуб из-за травмы.

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Между тем 20-летний Зайнутдинов никак не оценивался до перехода в «Астану» в ноябре 2017-го, а после того как заключил контракт со столичным клубом он стал стоить 500 тысяч евро, летом цена на него возросла до 750 тысячи, а к концу декабря она остановилась на отметке в 1,2 миллиона евро. И все благодаря удачной игре за клуб, за который провел 27 игр в КПЛ (пять голов и два ассиста), шесть матчей за сборную Казахстана в Лиге наций (один гол) и восемь встреч в еврокубках (гол и ассист).

Отметим, что о переходе Зайнутдинова клуб из Ростова-на-Дону объявил 12 января. Условия контракта с российской командой не уточняются, но «Астана» сообщила, что футболист сам выкупил свой контракт и отказался от повышения зарплаты ради переезда в Россию.

Руслан Ошуров  .

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