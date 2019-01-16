Кто будет дороже в 2019-м? Как Зайнутдинов вырос в трансферной стоимости и превзошел Сейдахмета

Так, на момент перехода из «Тараза» в «Уфу» в феврале прошлого года трансферная стоимость 18-летнего Сейдахмета оценивалась в 300 тысяч евро, собственно, она не изменилась до сегодняшнего дня. При этом стоит учесть, что полузащитник сборной Казахстана какое-то время не играл за клуб из-за травмы.

Между тем 20-летний Зайнутдинов никак не оценивался до перехода в «Астану» в ноябре 2017-го, а после того как заключил контракт со столичным клубом он стал стоить 500 тысяч евро, летом цена на него возросла до 750 тысячи, а к концу декабря она остановилась на отметке в 1,2 миллиона евро. И все благодаря удачной игре за клуб, за который провел 27 игр в КПЛ (пять голов и два ассиста), шесть матчей за сборную Казахстана в Лиге наций (один гол) и восемь встреч в еврокубках (гол и ассист).