Мешков и Лапочкин обслужат матчи ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР

Ассистентами арбитров станут Максим Гаврилин, Арам Петросян, Александр Кудрявцев, а также Антон Аверьянов, который обслуживал матчи чемпионата мира — 2018 в бригаде Сергея Карасева.

В ФОНБЕТ КУБКЕ МАТЧ ПРЕМЬЕР примут участие «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов». Призовой фонд турнира составляет 200 тысяч долларов. В матче-открытие встретятся «Спартак» и «Ростов». Игра пройдет 21 января и начнется в 20:00 (мск).

Напомним, что Мешков и Лапочкин обслуживают матчи РПЛ и имеют категорию ФИФА. Мешков начал работу в качестве главного арбитра в чемпионате России в 2010 году, Лапочкин — в 2011 году. В 2014 году оба судьи дебютировали в Лиге Европы.