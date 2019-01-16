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13:17 (мск), источник: Матч ТВ

Мешков и Лапочкин обслужат матчи ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР

Судьи Виталий Мешков и Сергей Лапочкин будут работать на ФОНБЕТ КУБКЕ МАТЧ ПРЕМЬЕР, который состоится в Катаре с 21 по 29 января.

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Источник: РИА "Новости"

Ассистентами арбитров станут Максим Гаврилин, Арам Петросян, Александр Кудрявцев, а также Антон Аверьянов, который обслуживал матчи чемпионата мира — 2018 в бригаде Сергея Карасева.

В ФОНБЕТ КУБКЕ МАТЧ ПРЕМЬЕР примут участие «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов». Призовой фонд турнира составляет 200 тысяч долларов. В матче-открытие встретятся «Спартак» и «Ростов». Игра пройдет 21 января и начнется в 20:00 (мск).

Напомним, что Мешков и Лапочкин обслуживают матчи РПЛ и имеют категорию ФИФА. Мешков начал работу в качестве главного арбитра в чемпионате России в 2010 году, Лапочкин — в 2011 году. В 2014 году оба судьи дебютировали в Лиге Европы.

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