Российский агент сравнил казахстанцев Зайнутдинова и Сейдахмета и оценил их перспективы в РПЛ

— На днях Бахтиер Зайнутдинов буквально взорвал трансферный рынок в Казахстане своим переходом в «Ростов». Как думаете, давно ли его «вели» россияне?

— Ростовчане следили за парнем на протяжении всего прошлого сезона. Просматривали игры с его участием не только в КПЛ, но и в еврокубках. Так что этот трансфер не стал для меня неожиданным.

— На какой позиции он мог бы быть полезен «Ростову»?

— Бахтиер — универсальный футболист, способный закрыть несколько позиций. В сборной и в клубе его часто используют по-разному, но, как мне кажется, он больше игрок атакующего плана, нежели оборонительного. Из «Ростова» в московское «Динамо» совсем недавно перешел опорный полузащитник Артур Юсупов. Как раз, думаю, на его позицию и взяли Зайнутдинова.

— Этот переход — аванс на будущее или реальное усиление на вторую половину сезона?

— Скорее и то, и другое. Если у Валерия Карпина он в итоге раскроет свой немалый потенциал, то не удивлюсь, если для него «Ростов» окажется неким транзитом в один из российских топ-клубов. Во всяком случае, в арсенале Зайнутдинова всё для этого есть.

— Может ли он повторить путь Сейдахмета или же выгодно отличается от него за счет большего опыта?

— Если их сравнить, то на данный момент свое предпочтение отдал бы Зайнутдинову, нежели Сейдахмету. Я не раз говорил, что Еркебулану нужно было бы сначала, как говорится, «обрасти мясом» и по футбольному возмужать в КПЛ после чего пробовать свои силы в более сильном чемпионате. Но в итоге все произошло по-другому. А Бахтиер как раз приобрел необходимый опыт, чтобы двигаться дальше. Так что, надеюсь, у него все получится.

— Что делать Сейдахмету — пытаться завоевать место в составе «Уфы» или же ехать в «Кайрат», как писали в СМИ?

— Подписание Сейдахмета Шамилем Газизовым — правильное решение. У руководства есть определенные цели, клуб работает на продажу. Поэтому в «Уфе» не стесняются рисковать и подписывать молодых. Завоевать место в составе будет весьма проблематично по тем причинам, которые я уже перечислил. Не стоит забывать, что на данный момент уфимцы не чувствуют себя комфортно в турнирной таблице и цель клуба на второй круг — сохранить прописку в элитном дивизионе, поэтому ставка будет делаться на более опытных и проверенных игроков. В прошлом году Еркебулана преследовала череда травм, поэтому, думаю, аренда в том же «Кайрате» была бы самым оптимальным вариантом.

— Много говорят о том, что уже этим летом казахстанцы перестанут считаться легионерами в России. Это дает шансы не только Сейдахмету с Зайнутдиновым, но и остальным футболистам из КПЛ? Или это все-таки просто разговоры?

— Эта тема обсуждалась уже очень давно, но из года в год никаких действий не было. Не думаю, что и этим летом что-то изменится, а все останется на уровне слухов.

Напомним, о переходе 20-летнего игрока сборной Казахстана «Ростов» объявил 12 января. Зайнутдинов уже успел дебютировать за «Ростов», правда, пока только в товарищеском матче. В РПЛ российский клуб заявить его пока не может.

18-летний Сейдахмет, подписанный «Уфой» год назад, в текущем сезоне российской премьер-лиги провел всего один матч, а еще одну игру сыграл в Кубке. В ноябре он получил травму в составе сборной Казахстана. Сейчас восстанавливается на сборах вместе с клубом на Кипре.