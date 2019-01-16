СМИ: Футболист «Зенита» Паредес согласовал условия контракта с «Челси»

По информации источника, руководство «Челси» намерено приобрести 24-летнего аргентинца за €30 млн.
«Челси» рассматривает Паредеса в качестве замены испанцу Сеску Фабрегасу, который перешел в «Монако».
Ранее сообщалось, что Паредес полетит с «Зенитом» на тренировочный сбор команды в Катаре.
Паредес перешел в «Зенит» из итальянской «Ромы» в июле 2017 года. В составе петербургского клуба футболист провел 61 матч, в котором забил девять голов и отдал восемь результативных передач. За сборную Аргентины полузащитник провел пять матчей, в которых отметился одним забитым голом.