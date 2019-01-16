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13:33 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футболист «Зенита» Паредес согласовал условия контракта с «Челси»

ТАСС, 16 января. Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес согласовал условия контракта с «Челси» и перейдет в лондонский клуб в ближайшее время. Об этом сообщает британская газета Mirror.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, руководство «Челси» намерено приобрести 24-летнего аргентинца за €30 млн.

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«Челси» рассматривает Паредеса в качестве замены испанцу Сеску Фабрегасу, который перешел в «Монако».

Ранее сообщалось, что Паредес полетит с «Зенитом» на тренировочный сбор команды в Катаре.

Паредес перешел в «Зенит» из итальянской «Ромы» в июле 2017 года. В составе петербургского клуба футболист провел 61 матч, в котором забил девять голов и отдал восемь результативных передач. За сборную Аргентины полузащитник провел пять матчей, в которых отметился одним забитым голом.

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