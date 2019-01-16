СМИ: Футболист «Зенита» Паредес согласовал условия контракта с «Челси»

Ранее сообщалось , что Паредес полетит с «Зенитом» на тренировочный сбор команды в Катаре.

Паредес перешел в «Зенит» из итальянской «Ромы» в июле 2017 года. В составе петербургского клуба футболист провел 61 матч, в котором забил девять голов и отдал восемь результативных передач. За сборную Аргентины полузащитник провел пять матчей, в которых отметился одним забитым голом.