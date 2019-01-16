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14:57 (мск), источник: Р-Спорт

«Енисей» расторг контракт с Марко Обрадовичем

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Футбольный клуб «Енисей» достиг соглашения о досрочном расторжении контракта с сербским форвардом Марко Обрадовичем, сообщается на официальном сайте красноярской команды.

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Источник: РИА "Новости"

Обрадович перешел в «Енисей» в феврале 2018 года из казахстанского «Актобе».

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В общей сложности в составе красноярского клуба он провел 28 игр и забил 8 мячей, чем помог команде выйти из ФНЛ в Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам прошлого сезона.

«Мне было очень приятно играть в “Енисее”. Я благодарен своим партнерам по команде — с ними было очень здорово. Я благодарен красноярским болельщикам. Этот город навсегда в моем сердце. Спасибо вам за все, и я надеюсь, “Енисей” решит задачу и останется в РПЛ», — сказал Обрадович.

После 17 туров «Енисей» занимает последнее, 16-е, место в РПЛ, имея в активе 10 очков. Турнир возобновится после зимней паузы в марте.

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