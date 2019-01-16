«Енисей» расторг контракт с Марко Обрадовичем

В общей сложности в составе красноярского клуба он провел 28 игр и забил 8 мячей, чем помог команде выйти из ФНЛ в Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам прошлого сезона.

«Мне было очень приятно играть в “Енисее”. Я благодарен своим партнерам по команде — с ними было очень здорово. Я благодарен красноярским болельщикам. Этот город навсегда в моем сердце. Спасибо вам за все, и я надеюсь, “Енисей” решит задачу и останется в РПЛ», — сказал Обрадович.