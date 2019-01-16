«Енисей» расторг контракт с Марко Обрадовичем
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Футбольный клуб «Енисей» достиг соглашения о досрочном расторжении контракта с сербским форвардом Марко Обрадовичем, сообщается на официальном сайте красноярской команды.
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Футбольный клуб «Енисей» достиг соглашения о досрочном расторжении контракта с сербским форвардом Марко Обрадовичем, сообщается на официальном сайте красноярской команды.
Обрадович перешел в «Енисей» в феврале 2018 года из казахстанского «Актобе».
В общей сложности в составе красноярского клуба он провел 28 игр и забил 8 мячей, чем помог команде выйти из ФНЛ в Российскую
«Мне было очень приятно играть в “Енисее”. Я благодарен своим партнерам по команде — с ними было очень здорово. Я благодарен красноярским болельщикам. Этот город навсегда в моем сердце. Спасибо вам за все, и я надеюсь, “Енисей” решит задачу и останется в РПЛ», — сказал Обрадович.
После 17 туров «Енисей» занимает последнее, 16-е, место в РПЛ, имея в активе 10 очков. Турнир возобновится после зимней паузы в марте.