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19:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Победа «Спартака» глазами очевидца. Много видео из Дубая

Футболисты «Спартака» одержали победу над ташкентским «Локомотивом» (5:2), завершив свой первый сбор под руководством Олега Кононова.

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Всю неделю «Спартак» и «Локомотив» тренировались в 10 метрах друг от друга. Российский клуб несколько раз выручал железнодорожников медикаментами: у тех в команде разразилась эпидемия гриппа, и таблеток на всех не хватало. «Это все гонорея, гонорея!», — шутил массажист «Локо», успевший сдружиться за эту неделю даже с российскими журналистами, сбор узбекского клуба не освещавших.

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Между прочим, «Локомотив» — трехкратный чемпион Узбекистана. А лучшим промо перед игрой стало попадание одного из игроков команды, вратаря Игнатия Нестерова, на картинку Омара Момани. Правда, сделал он это за счет успешной игры в составе сборной, которая выступает на Азиатских играх. Из-за этого «Локомотив» на этом сборе не досчитался шестерых основных игроков. Плюс еще часть выбила эта «гонорея», поэтому состав команды был слишком далек от оптимального.

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Но и «Спартак», дело ясное, основным составом не играл. Уже до отъезда на поле было ясно, что играть не будут Денис Глушаков и Зе Луиш. Оба не переодевались и по гостинице ходили в тапочках. «У всех такая же мышечная усталость, как и до этого, травмы нет, — в очередной раз успокаивал руководитель медицинского департамента “Спартака” Михаил Вартапетов. — Ни у Глушакова, ни у Зе Луиша, ни у остальных».

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Кононов решил не играть полматча основным составом и полматча резервным, раскидав претендентов на место в основе и резервистов по двум таймам. Так, с первых минут вышли, например, Леонид Миронов и Александр Ташаев, зато в запасе остались Илья Кутепов и Роман Зобнин.

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Собственно, Ташаев и Миронов и стали главными героями первого тайма. По Ташаеву было видно, что два последних дня он был освобожден от нагрузки: бежал он быстрее, бил сильнее. Он стал автором первого мяча красно-белых в этом календарном году, можно пробив после смещения слева в центр.

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Позже Ташаев еще и заработал пенальти. 11-метровый реализовал Миронов: за несколько минут до этого он «привез» в свои ворота второй гол «Локо», и этим мячом исправился. Защитник признался, что попросил пробить, чтобы поздравить отца — у него сегодня день рождения. Ну конечно, не «привозом» же поздравлять.

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Вообще «Спартак» пытался играть так, как говорит Кононов -с прессингом, с контролем мяча и коротким пасом. Но из-за того, что команда всю неделю находилась под нагрузкой, это не всегда получалось. К том же игра была назначена на три часа дня, а в Дубае в это время, мягко говоря, душновато. Условия не помешали Луизу Адриану сотворить маленький шедевр, который позволил «Спартаку» первый тайм завершить с преимуществом — 3:2.

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После перерыва Олег Кононов оставил на поле только двоих Николая Рассказова и Аяза Гулиева. Это связано с травмами Зобнина и Павла Маслова: рисковать недавно вернувшимися в общую группу футболистами тренер не хотел, поэтому дал им в среду не 45 минут, а 30. Гулиев на поле кайфовал: через него шло 70% игры в центре поля. Жаль, что в голевых действиях он так и не поучаствовал.

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В целом «Спартак» даже загруженный до предела довел дело до уверенной победы 5:2 — после перерыва отличились Лоренсо Мельгарехо и Максим Глушенков. Правда, надо признать, что «Локомотив» — не тот соперник, результат с которым можно было бы воспринимать всерьез. Тем не менее, Кононов и матч, и весь прошедший сбор оценил на «крепкую четверку» по пятибалльной шкале. «Потому что высшую оценку я не ставлю», — пояснил главный тренер «Спартака».

Александр Рогулев
из Дубая.

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