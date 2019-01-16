Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монако0
Ницца1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ним0
Нант0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тулуза1
Лион0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Генгам0
Ренн0
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Марсель
Футбол. Зарубежный
15.01
Анже1
Бордо2
Все события
Фоторепортажи
17ЦСКА победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
8КАМАЗы в пустынях Дакара
21:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Бистрович: Работа Гончаренко в ЦСКА заслуживает восхищения

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился мнением о работе главного тренера московской команды Виктора Гончаренко.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Тренер очень помогает и мне, и всем нашим ребятам. Это замечательный специалист, который к каждому найдёт нужный подход, у него отличные отношения со всеми игроками. Он всё время общается с нами — и со всеми вместе, и индивидуально. Хочет, чтобы мы постоянно совершенствовались.

Все мы знаем, что тренер верит в каждого из нас, это важная деталь для любого футболиста. Ну и, конечно, то, как он выстраивает работу во всём, начиная с тактики и заканчивая какими-то незначительными техническими нюансами, заслуживает только восхищения", — приводит слова Бистровича официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная жена вратаря "Ростова" показала откровенные фото!
Медведева рассказала где будет жить после завершения карьеры!
Логинова могут заменить, если он устанет
«Спартак» разгромил ташкентский «Локомотив» на сборах (видео)
Российские волейболисты узнали соперников по группе на ЧЕ-2019
Отец Нурмагомедова оценил шансы Емельяненко в бою с Бейдером
Эден Азар отклонил два предложения «Челси» по новому контракту
Российский клуб выиграл матч Кубка Европы с разницей в 35 очков
«Ростов» потребовал у «Зенита» 6 миллионов евро за защитника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь