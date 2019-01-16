Бистрович: Работа Гончаренко в ЦСКА заслуживает восхищения

«Тренер очень помогает и мне, и всем нашим ребятам. Это замечательный специалист, который к каждому найдёт нужный подход, у него отличные отношения со всеми игроками. Он всё время общается с нами — и со всеми вместе, и индивидуально. Хочет, чтобы мы постоянно совершенствовались.