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08:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» отказал «Индепендьенте» в трансфере Куэвы за € 6 млн

Полузащитник «Краснодара» и сборной Перу Кристиан Куэва может продолжить карьеру в Аргентине.

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Активный интерес к футболисту проявляет «Индепендьенте». Об этом сообщает Libero.pe.

По информации издания, аргентинский клуб сделал предложение о трансфере 26-летнего хавбека в размере € 6 млн, но получил отказ. Руководство «Краснодара» намерено выручить за футболиста € 8 млн. Контракт между российским клубом и Куэвой рассчитан до 30 июня 2022 года.

Куэва перешёл в «Краснодар» минувшим летом из «Сан-Паулу». До этого успел поиграть за такие клубы, как «Райо Вальекано», «Альянса Лима», и команды из Южной Америки.

На чемпионате мира—2018 сборная Перу с Кристианом в составе заняла третье место в группе с Францией, Данией и Австралией. Игрок выходил на поле во всех трёх матчах команды, но результативными действиями не отличился.

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