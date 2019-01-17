«Краснодар» отказал «Индепендьенте» в трансфере Куэвы за € 6 млн

Активный интерес к футболисту проявляет «Индепендьенте». Об этом сообщает Libero.pe.

По информации издания, аргентинский клуб сделал предложение о трансфере 26-летнего хавбека в размере € 6 млн, но получил отказ. Руководство «Краснодара» намерено выручить за футболиста € 8 млн. Контракт между российским клубом и Куэвой рассчитан до 30 июня 2022 года.

Куэва перешёл в «Краснодар» минувшим летом из «Сан-Паулу». До этого успел поиграть за такие клубы, как «Райо Вальекано», «Альянса Лима», и команды из Южной Америки.