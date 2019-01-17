Адвокат Кокорина объяснила, почему футболист не сыграет в СИЗО
Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы Александра Кокорина, отметила, что участие футболиста в матче в СИЗО исключено.
Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы Александра Кокорина, отметила, что участие футболиста в матче в СИЗО исключено.
— Ко мне обратились журналисты с просьбой прокомментировать позицию о законности проведения так называемого футбольного матча в СИЗО. В этой связи хочу отметить, что комментарии, данные в этой части представителем ОНК Пятницким, абсолютно обоснованы и полноценны и поэтому не требуют
Мы — защитники и наши подзащитные обосновано полагаем, что содержание под стражей наших подзащитных спортсменов незаконно и поэтому любое участие в любых мероприятиях в СИЗО, прямо не разрешенных законом, является формой поддержания незаконного содержания братьев Кокориных под стражей.
Кроме того, моральное состояние человека, противоправно подвергнутого содержанию под стражей, не предполагает искреннего участия в
Напомним, Кокорин и Павел Мамаев обвиняются в хулиганстве и участии в двух драках в центре Москвы 8 октября прошлого года.