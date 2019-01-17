Адвокат Кокорина объяснила, почему футболист не сыграет в СИЗО

— Ко мне обратились журналисты с просьбой прокомментировать позицию о законности проведения так называемого футбольного матча в СИЗО. В этой связи хочу отметить, что комментарии, данные в этой части представителем ОНК Пятницким, абсолютно обоснованы и полноценны и поэтому не требуют какого-либо развития. Вместе с тем, не вдаваясь в условия контракта моего подзащитного и его состояния здоровья, препятствующие участию в таких мероприятиях, что уже было изложено мною ранее, считаю необходимым выразить правовое отношение к перспективе указанного футбольного матча.