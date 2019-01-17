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11:01 (мск), источник: Матч ТВ

Адвокат Кокорина объяснила, почему футболист не сыграет в СИЗО

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы Александра Кокорина, отметила, что участие футболиста в матче в СИЗО исключено.

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Источник: РИА "Новости"

 — Ко мне обратились журналисты с просьбой прокомментировать позицию о законности проведения так называемого футбольного матча в СИЗО. В этой связи хочу отметить, что комментарии, данные в этой части представителем ОНК Пятницким, абсолютно обоснованы и полноценны и поэтому не требуют какого-либо развития. Вместе с тем, не вдаваясь в условия контракта моего подзащитного и его состояния здоровья, препятствующие участию в таких мероприятиях, что уже было изложено мною ранее, считаю необходимым выразить правовое отношение к перспективе указанного футбольного матча.

Мы — защитники и наши подзащитные обосновано полагаем, что содержание под стражей наших подзащитных спортсменов незаконно и поэтому любое участие в любых мероприятиях в СИЗО, прямо не разрешенных законом, является формой поддержания незаконного содержания братьев Кокориных под стражей.
Татьяна Стукалова

Кроме того, моральное состояние человека, противоправно подвергнутого содержанию под стражей, не предполагает искреннего участия в каких-либо развлекательно-спортивных мероприятиях, — написала Стукалова в Instagram.

Напомним, Кокорин и Павел Мамаев обвиняются в хулиганстве и участии в двух драках в центре Москвы 8 октября прошлого года.

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