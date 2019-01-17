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11:27 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Зенит» намерен приобрести футболиста «Севильи» Арану

ТАСС, 17 января. Руководство российского футбольного клуба «Зенит» намерено приобрести защитника испанской «Севильи» бразильца Гильерме Арану. Об этом сообщает бразильское радио Fox Sports.

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Источник: Reuters

Ранее ЦСКА также был заинтересован в покупке игрока, однако в июле 2017 года бразильский клуб «Коринтианс», за который тогда выступал Арана, отказался продавать его в московский клуб за €10 млн.

В январе 2018 года бразилец перешел из «Коринтианса» в «Севилью».

В текущем сезоне 21-летний футболист сыграл в 19 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

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