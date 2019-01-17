СМИ: «Зенит» намерен приобрести футболиста «Севильи» Арану
ТАСС, 17 января. Руководство российского футбольного клуба «Зенит» намерено приобрести защитника испанской «Севильи» бразильца Гильерме Арану. Об этом сообщает бразильское радио Fox Sports.
ТАСС, 17 января. Руководство российского футбольного клуба «Зенит» намерено приобрести защитника испанской «Севильи» бразильца Гильерме Арану. Об этом сообщает бразильское радио Fox Sports.
Ранее ЦСКА также был заинтересован в покупке игрока, однако в июле 2017 года бразильский клуб «Коринтианс», за который тогда выступал Арана, отказался продавать его в московский клуб за €10 млн.
В январе 2018 года бразилец перешел из «Коринтианса» в «Севилью».
В текущем сезоне 21-летний футболист сыграл в 19 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.