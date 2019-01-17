Умяров выглядел лучше Гулиева. Как сыграли новички «Спартака»

Источник: Спорт-Экспресс

В дебютном зимнем спарринге «Спартак» разгромил ташкентский «Локомотив» — 5:2. Как и принято на начальном этапе подготовки, в матче участвовало два состава. Во-первых, в это время игроки находятся под нагрузками и больше одного тайма не выдерживают. Во-вторых, тренерский штаб проводит кадрово-тактические эксперименты. Это относится, конечно же, и к новичкам команды. Все четверо вышли на поле и неплохо себя проявили.

Аяз Гулиев

Время: 60 минут

Позиция: box-to-box

Гулиев вышел в связке с Игнатовым в модели, скорее всего, 4−4−2. Одна из интриг этого межсезонья — новый центр поля «Спартака». Глушаков не смог принять участие в матче; Зобнин вышел во втором тайме в тандеме с Умяровым; не было Фернандо. Олег Кононов имеет в своем распоряжении очень приличную обойму центральных хавбеков, и о том, какое сочетание станет основным, сейчас можно даже не гадать. Вот уж ребус так ребус.

Гулиев представляется одним из кандидатов на место в составе. Однако начал он не так чтобы здорово. Мобильность, заряженность на борьбу в каждом эпизоде, активные включения в последнюю треть поля — все это он продемонстрировал. Но в то же время в действиях Аяза хватало сумбура. Примет мяч на своей половине, зачем-то развернется, тормозя выход из обороны. Тот случай, когда движения много, а мысли не очень.

Не понравился и брак в передачах вперед. Так называемые обрезы — давно хроническая болезнь центральных хавбеков «Спартака». Над этим компонентом надо работать, и, по-видимому, в том числе Гулиеву. Контрольный матч — ерунда. Но в официальной игре одна такая ошибка может перечеркнуть всю старательность и подвижность. Еще одно наблюдение: Гулиев играл выше Игнатова, его диапазон действий был намного шире.

Айртон

Время: 45 минут

Позиция: левый защитник

В начале второго тайма Айртон прошел по своему флангу (который пустовал) и сделал точный пас под удар партнеру. Это было его самым ярким атакующим действием. Все остальное время он провел в центре поля, помогая разгонять атаки и просто оказывая поддержку. Несколько раз удачно сместился в район центрального круга; это современная опция — фланговые защитники должны насыщать центр по мере необходимости.

О надежности сказать пока нечего — соперник был без клыков. Но обнадеживает уже то, что бразилец не портачил: не терял мяч, не проигрывал позицию, не принимал странных решений. Наоборот, бросилась в глаза тактическая выучка — смещения не только в центр полузащиты, но и в центр обороны, в штрафную площадь. Важный элемент подстраховки, чего «Спартак» был лишен много лет. Теперь хочется посмотреть на парня под давлением.

Наиль Умяров

Время: 45 минут

Позиция: опорный хавбек

Трансляция матча была настолько низкого качества, что все, что дальше Айртона, просто расплывалось. Приходилось напрягать глаза. И там, где-то в центре, кто-то постоянно руководил действиями партнеров, указывая на то или иное направление. Кто, по-вашему, был этим вожаком? 18-летний Умяров. Первые 15 минут второго тайма он играл в связке с Гулиевым, а потом — с Зобниным, — и оставил очень приятное впечатление.

Это не игра 18-летнего юниора. Все очень грамотно тактически (работа без мяча и выбор позиции), разборчиво, не без здоровой импровизации. Больше всего понравилась скорость мышления — принять и отдать мяч может в один миг. Очень здорово чувствует саму игру, понимая, когда надо осторожно отдать мяч ближнему, а когда взорвать эпизод тонкой передачей вперед. Для первого матча, да с учетом юного возраста — просто великолепно!

Максим Глушенков

Время: 45 минут

Позиция: центральный нападающий

Увы, из-за ужасного качества трансляции и Глушенкова практически не было видно. Его партнера, Мелкадзе, идентифицировать удавалось чаще — он то и дело смещался в разные зоны и в целом был активнее. Даже о том, что Глушенков забил, стало известно не сразу. В общем, техническая часть очень сильно подвела, а придумывать-домысливать что-то не хочется. Вышел в роли нападающего, забил — этим и запомнился. Для дебюта неплохо.