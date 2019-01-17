Умяров выглядел лучше Гулиева. Как сыграли новички «Спартака»
В первом контрольном матче
В первом контрольном матче
В дебютном зимнем спарринге «Спартак» разгромил ташкентский «Локомотив» — 5:2. Как и принято на начальном этапе подготовки, в матче участвовало два состава.
Аяз Гулиев
Время: 60 минут
Позиция:
Гулиев вышел в связке с Игнатовым в модели, скорее всего, 4−4−2. Одна из интриг этого межсезонья — новый центр поля «Спартака». Глушаков не смог принять участие в матче; Зобнин вышел во втором тайме в тандеме с Умяровым; не было Фернандо. Олег Кононов имеет в своем распоряжении очень приличную обойму центральных хавбеков, и о том, какое сочетание станет основным, сейчас можно даже не гадать. Вот уж ребус так ребус.
Гулиев представляется одним из кандидатов на место в составе. Однако начал он не так чтобы здорово. Мобильность, заряженность на борьбу в каждом эпизоде, активные включения в последнюю треть поля — все это он продемонстрировал. Но в то же время в действиях Аяза хватало сумбура. Примет мяч на своей половине,
Не понравился и брак в передачах вперед. Так называемые обрезы — давно хроническая болезнь центральных хавбеков «Спартака». Над этим компонентом надо работать, и,
Айртон
Время: 45 минут
Позиция: левый защитник
В начале второго тайма Айртон прошел по своему флангу (который пустовал) и сделал точный пас под удар партнеру. Это было его самым ярким атакующим действием. Все остальное время он провел в центре поля, помогая разгонять атаки и просто оказывая поддержку. Несколько раз удачно сместился в район центрального круга; это современная опция — фланговые защитники должны насыщать центр по мере необходимости.
О надежности сказать пока нечего — соперник был без клыков. Но обнадеживает уже то, что бразилец не портачил: не терял мяч, не проигрывал позицию, не принимал странных решений. Наоборот, бросилась в глаза тактическая выучка — смещения не только в центр полузащиты, но и в центр обороны, в штрафную площадь. Важный элемент подстраховки, чего «Спартак» был лишен много лет. Теперь хочется посмотреть на парня под давлением.
Наиль Умяров
Время: 45 минут
Позиция: опорный хавбек
Трансляция матча была настолько низкого качества, что все, что дальше Айртона, просто расплывалось. Приходилось напрягать глаза. И там,
Это не игра 18-летнего юниора. Все очень грамотно тактически (работа без мяча и выбор позиции), разборчиво, не без здоровой импровизации. Больше всего понравилась скорость мышления — принять и отдать мяч может в один миг. Очень здорово чувствует саму игру, понимая, когда надо осторожно отдать мяч ближнему, а когда взорвать эпизод тонкой передачей вперед. Для первого матча, да с учетом юного возраста — просто великолепно!
Максим Глушенков
Время: 45 минут
Позиция: центральный нападающий
Увы,
Чему трансляция не помешала, так это пониманию схемы «Спартака». В обоих таймах