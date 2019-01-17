Ригони — о конфликте с тренером «Аталанты», возвращении в «Зенит» и возможном уходе Паредеса

Источник: Спорт-Экспресс

Ригони приехал в Санкт-Петербург в августе 2017-го последним из пяти аргентинцев, приглашенных в «Зенит» Роберто Манчини, а уехал из него первым — через год сине-бело-голубые отпустили нападающего в аренду в «Аталанту». Однако итальянская командировка продлилась меньше запланированного срока — уже в январе Эмилиано вернулся в Россию.

Мы встретились с Ригони на медосмотре, который он проходил с остальными легионерами петербуржцев, и поговорили о последних событиях в его жизни.

«Получал предложения из США, Бразилии и Аргентины. Но лучшим решением было вернуться в Петербург»

— Оцените свои полгода в Италии.

— Я был полон ожиданий, уезжал, зная, что этот опыт может многое дать мне в футбольном плане. И в целом я доволен — многому научился, подтянул физику и тактику, поиграл на разных позициях. Несмотря на то, что не удалось полностью отработать весь период аренды, за время тренировок и матчей я вырос над прежним собой.

— Жалеете, что не остались в Бергамо?

— Я — профессионал и собирался пройти определенный этап, показать себя с лучшей стороны. Раз арендный договор действовал год, я хотел отыграть до июня, но к зиме стало понятно, что наши отношения с тренером «Аталанты» (Джан Пьеро Гасперини. — Прим. «СЭ») не сложились. И я решил вернуться в «Зенит».

— Что случилось потом? Почему вы потеряли место в основе? Ведь в Италии вы начали очень здорово — дубль в первом матче против «Ромы», гол «Милану».

— Думаю, это было решение тренера. Я чувствовал себя прекрасно, забил три мяча в четырех встречах, сил и желания играть было море. Но мне вдруг перестали доверять, я попал в запас один раз, другой — и понял, что мне тяжело двигаться вперед, когда я не чувствую поддержки со стороны тренера. Начал думать, куда идти и что предпринять. С одной стороны, правила ФИФА запрещают выступать более чем за два клуба в течениеодного сезона, с другой — у меня были предложения из США, Бразилии и Аргентины — из «Ривера» и «Боки». Но мне хотелось остаться в Европе, поэтому самым лучшим решениембыло вернуться в Петербург. И я очень рад, что я здесь.

— Что было самым сложным в Италии?

— Трудностей почти не было. Язык похож на испанский, я его хорошо понимал. Да, тренировки там тяжелее — более интенсивные и утомительные. Чтобы играть в серии А, нужно быть прежде всего хорошо развитым физически. Но я к этому привык.

— Главные, на ваш взгляд, отличия итальянского чемпионата от РПЛ?

— Вся Италия живет футболом, люди болеют фанатично и истово. Игра там более тактическая, это сразу чувствуется. Плюс итальянская лига несколько отличается от российской по мастерству выступающих в ней игроков. С другой стороны, уровень футболистов в России тоже ощутимо вырос, мы увидели это по выступлению вашей сборной на чемпионате мира.

— Играть в Италии вам было проще, чем в России?

— Точно нет. До определенного участка поля ты разыгрываешь мяч очень спокойно, но потом понимаешь — дальше соперник обороняется всей командой, располагается компактно, разбить его линии непросто. И вот эта часть поля — самая сложная. Нужно играть внимательно и быть крайне эффективным, чтобы добиться своего.

«Самостоятельно принял решение уйти в аренду. Хотел приобрести новый опыт»

— Давайте вспомним минувший август. Это вы захотели уйти в аренду, или решение за вас принимал «Зенит»?

— Нет, это было мое желание. На меня вышла «Аталанта», обозначила интерес. Внутри было достаточно смелости, чтобы попробовать что-то новое. Поговорил с Семаком, спросил, могу ли я принять такое решение — он с уважением отнесся к моей просьбе и отпустил меня. Возвращение в «Зенит» тоже было только моим решением — я связался с Хавьером Рибальтой (спортивный директор клуба. — Прим. «СЭ»), и он сказал, что меня ждут, что я нужен команде. Я рад оказанному доверию — его недостатка здесь никогда не испытывал.

— Довольно странно — итальянский клуб сам обращается к вам, берет в аренду, вы начинаете забивать — и перестаете проходить в основу.

— Более того — думаю, «Аталанта» в какой-то момент хотела купить меня. Ее руководство всегда было на моей стороне. Но главный тренер… он особенный человек с довольно странным характером. Были вещи, которые мне не нравились. Я сказал ему, что не смогу продолжить играть в Бергамо, если ситуация не изменится. И ничего не изменилось.

— Летом у вас были предложения от других клубов?

— Нет, только от «Аталанты».

— Вы решили уехать из Петербурга, потому что считали, что в «Зените» будете мало играть?

— Нет, мне хотелось стать опытнее, познакомиться с другим чемпионатом, вырасти как игрок. Я ведь знал, что это всего лишь аренда, что я вернусь в «Зенит», и думал так — если привезу с собой новый футбольный опыт, то смогу выступить в Петербурге лучше, чем в прошлом сезоне, и больше помочь клубу.

— В сентябре появилось интервью, где Эмилиано Ригони будто бы говорил, что не хочет возвращаться в Россию. Что это было?

— Да, давайте сразу все проясним, потому что эта ситуация доставила мне много проблем. Я дал интервью одному итальянскому журналисту, который заверил меня, что прекрасно понимает испанский язык. И в результате я прочитал в заметке вещи, которых не говорил — он что-то не так перевел, что-то интерпретировал по-своему. Например, там было сказано, что меня звал к себе «Ювентус», чего никогда не происходило.

Ну серьезно — как я мог сказать, что не хочу возвращаться, если понимал, что нахожусь в аренде, которая рано или поздно закончится. Это было бы неблагодарно по отношению к «Зениту», который столько мне дал. Я очень переживал — связался с журналистом, и эту заметку тут же убрали. Но головной боли она мне доставила много.

«Был ошарашен, когда узнал о ситуации с Кокориным»

— Следили, что происходило с «Зенитом» в эти полгода?

— Да, конечно. У меня здесь друзья, мы постоянно были на связи. Было радостно знать, что клуб побеждает и лидирует в чемпионате.

— О чем подумали, когда узнали о ситуации с Кокориным?

— Это очень деликатная тема. Но я был ошарашен — тот Коко, с которым я познакомился, и с которым провел бок о бок целый год, это очень спокойный и мягкий парень, мы с ним прекрасно поладили. Сначала даже решил, что это шутка. Жаль, что все так вышло — это тяжелый удар для него, как человека и футболиста. Желаю ему сил и надеюсь, что скоро он вернется — команда нуждается в нем.

— В Италии у вас интересовались, как живется в России?

— Да, потому что многие никогда не были в вашей стране. Больше всего спрашивали про климат, быт. И, при всем уважении к остальным странам, я считаю, что жизнь в России, а особенно в Петербурге — это топ. Мне здесь намного лучше, чем в Италии — это проявляется в деталях, в скорости решения каких-то вопросов. Даже в еде я не вижу больших различий, хотя итальянская кухня — это, конечно, очень вкусно. Здесь я чувствую себя спокойно.

— К слову об итальянской кухне — сколько лишних килограммов привезли с собой в Петербург?

— Ни одного! Тяжелейшие тренировки сожгли все калории! Но это правда — за пару дней без спорта два-три килограмма там набираются легко.

— Успели соскучиться по снегу?

— На самом деле, да! Я с трудом переношу холод, но видеть заснеженный, весь в белом, город — это очень красиво.

— У «Зенита» впереди игры с «Фенербахче» в Лиге Европы. Что скажете о турецком клубе?

— Это очень серьезный соперник — возможно, самый сложный из тех, с кем мы играли в Лиге Европы. Впереди много времени, чтобы как следует подготовиться. Постараемся запастись преимуществом уже в первом матче, чтобы дома игралось спокойнее. Надеюсь, смогу забить!

— Много слухов о возможном уходе Лео Паредеса. «Зенит» станет слабее без него?