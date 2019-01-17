«Рубин» сыграл вничью с «Вииторулом» в контрольном матче на сборе в Турции
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Футболисты казанского «Рубина» сыграли вничью с румынским «Вииторулом» в товарищеском матче на сборе в Турции.
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Футболисты казанского «Рубина» сыграли вничью с румынским «Вииторулом» в товарищеском матче на сборе в Турции.
Встреча, состоявшаяся в Белеке, завершилась со счетом 2:2. В составе российской команды голы забили Ибрагим Цаллагов (42-я минута) и Реза Шекари (64). Голкипер «Рубина» Игорь Обухов отразил пенальти, который исполнил Янис Хаджи на 59-й минуте игры. На 65-й минуте игры Хаджи получил вторую желтую карточку и был удален.
В первом матче на сборе в Турции команда Курбана Бердыева победила венгерский «Диошдьёр» — 2:0.